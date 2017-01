El delantero Sergio Araujo da positivo de nuevo en un control de alcoholemia

Una vez más Sergio Araujo. El futbolista de la UD Las Palmas ha vuelto a meterse en un lío. En la mañana del miércoles, cuando el jugador iba conduciendo su vehículo camino del entrenamiento del equipo, fue solicitado por una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, para que parara el coche, a las 8.30 en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, por circular a velocidad excesiva, siendo sometido a una prueba de alcoholemia, ya que los agentes apreciaron síntomas de posible embriaguez.

Araujo dio positivo en las dos pruebas, la inicial y la de contraste, con una tasa de 0,32 miligramos de alcohol por litro, por lo que ha sido denunciado por una infracción administrativa del Código de Circulación.

Hace dos meses, el delantero argentino fue condenado a nueve meses de cárcel por negarse a pasar un control de alcoholemia. En estos momentos el caso a pesar de la sentencia firme, sigue abierto por el recurso presentado por su abogado, Lino Chaparro.

Fuentes consultadas por SER Las Palmas, indican que esta nueva denuncia no influirá en la causa que todavía está bajo recurso, y que la Audiencia Provincial sólo someterá a revisión los hechos acaecidos hace dos meses, sin que interfieran estos últimos como hechos nuevos.

El club abrirá un expediente al jugador por este nuevo episodio. La UD Las Palmas sigue en la idea de ceder a su delantero en el mercado de invierno. El deseo de la entidad es que el futbolista, que tiene contrato hasta 2020, abandone en este mes al equipo en calidad de préstamo. El primero de sus compañeros en hablar públicamente del asunto fue Aythami "no sé si le han parado o no. Lo que se, es porque me mandaron un mensaje. Si hay sanción tendrá que cumplirla. Seguro que el club le abrirá un expediente porque es lo que toca cumplir en estos casos”, apuntó el central grancanrio.

Comentarios