C´s dice que Cifuentes es quien debe resolver el bloqueo en Alcorcón

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha justificado la retirada del apoyo de C´s al alcalde de Alcorcón, David Pérez y considera que la presidenta de la gestora del PP, Cristina Cifuentes, es "quien tiene que decidir si sigue bloqueando al Ayuntamiento de Alcorcón o no".

Para Aguado, en el caso de Pérez "al problema del machismo y su ultraconservadurismo, se añade un problema importante de gestión", ya que no se trata solo de tener un alcalde que haga "declaraciones machistas que todos los madrileños conocen, sino que además su gestión deja mucho que desear".

Tras acusar a Pérez de "anteponer su silla al proyecto de Alcorcón", Aguado ha dicho que C´s quiere "un proyecto distinto" para ese municipio y ha pedido a Pérez que "dé un paso al lado y deje paso a otras personas, incluso de su propia formación".

Ciudadanos no tiene intención "de generar inestabilidad en Alcorcón, sino todo lo contrario", según Aguado para quien, si hay un bloqueo en Alcorcón a día de hoy, " es consecuencia de una sola persona, que está anteponiendo su silla al proyecto de ciudad".

"Lanzo la pelota a la señora Cifuentes, ella es la que tiene que decidir si sigue bloqueando el ayuntamiento de Alcorcón o no. No es una cosa de C´s, tenemos un grupo de concejales que no suman mayoría, somos un partido más de los cinco que hay en la localidad", ha dicho Aguado.

El Partido Popular, para seguir gobernando, tendrá que "hablar con otros partidos o cambiar a su líder en Alcorcón" ha sentencia Aguado, al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa en la Asamblea para hablar de los Presupuestos regionales de 2017.

