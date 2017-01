Demichelis: "Mi sueño era terminar mi carrera en River o Málaga"

Martín Demichelis regresó a la sala de prensa del estadio La Rosaleda para ser presentado como nuevo jugador blanquiazul. El argentino cumplirá su segunda etapa en el club tras salir de la entidad en el verano de 2013. En esa época el jugador llegó a denunciar al club por impagos, algo que él ha querido explicar. "Denuncié. Es doloroso decirlo. No reclamaba la deuda que tenía con el plantel. Hay tiempos que Hacienda te obliga. Se me tildó de pesetero. Vine ganando la mitad de lo que ganaba en el Bayern. Y no me podía permitir seguir perdiendo dinero. Reclamaba el dinero que tuve que poner de mi bolsillo".

En la recta final de su carrera deportiva, Demichelis tenía claro donde quería terminar. "Había dos clubes que podrían despertar mi ambición de gloria. Uno era el River y el otro, el Málaga. Para mí era un sueño terminar mi carrera deportiva en uno de los dos. En Málaga viví dos años y medio intensos. Inolvidables. Ese grupo fue maravilloso para salir de una situación que ni las matemáticas. Me marcó mucho. Se jugó una Champions a pesar de las dificultades que había en el club del lado de los escritorios. Todos nos quedamos muy identificados con esa época".

