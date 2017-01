Antonio Pardo: “Voy a incrementar más mi actividad en la vida política”

El ex Secretario del PP de Soria y ex Presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, ha anunciado esta mañana que vuelve a la vida política, aunque no ha concretado la fórmula de su participación. “Haré todo lo que me dé pie en mi tiempo libre porque mi vida profesional no la voy a abandonar”, ha explicado.

Tampoco ha confirmado si presentará candidatura para asumir la presidencia del partido en Soria. Pardo ha comparecido en rueda de prensa en la calle, puesto que no ha obtenido permiso del PP para atender a los periodistas en la sala de prensa del partido. Sin embargo, no ha querido polemizar sobre la brecha interna y sus discrepancias con la Presidenta del PP en Soria, María del Mar Angulo. “La pelea o las circunstancias o los tonos no conducen a nada, están poco valorados por los ciudadanos porque les interesa muy poco”, asegura Pardo.

El PP ha remitido una nota de prensa en la que aclara que a Antonio Pardo, como al resto de compromisarios, se le ha puesto a su disposición tanto el Gabinete de Prensa del PP de Soria como el Gabinete de Prensa del Partido Popular de Castilla y León, para trasladar a los medios de comunicación las enmiendas que sean admitidas por la Dirección Nacional a las Ponencias que se van a debatir en el 18 Congreso Nacional del PP.

El asunto de la rueda de prensa era ofrecer los detalles de las enmiendas que ha presentado a la ponencia política y estatutos que se debatirá en el Congreso del PP como compromisario por Soria. En concreto, explicará los pormenores de las cinco enmiendas que van dirigidas a intentar cambiar algunos de los párrafos de los artículos 33 y 35 de la Ponencia de Política y Estatuto que coordina el zamorano Fernando Martínez Maíllo.

Las modificaciones van encaminadas a dar la opción a las direcciones regionales y provinciales para que den una mayor participación a los militantes a la hora de celebrar los congresos y de esta manera conseguir acercar el Partido Popular al sentir de la sociedad, sobre todo en provincias pequeñas que permitirían una máxima participación de los militantes en la elección de sus directivas, sintiéndose más identificados.

Pardo no ha valorado la operación de Norma firmada el pasado viernes por desconocerla. “Leí en la prensa que hubo un acuerdo unánime en la Corporación, pero no lo conozco”, ha dicho. Asegura que no se arrepiente de haber abanderado la compra de la fábrica hace 3 años a pesar de que en este período se han producido 3 ventas para evitar el cierre.

