Numancia 2017 aprovechará los eventos culturales que ya existen en Soria

El Presidente de la Diputación, con el alcalde de Soria y la alcaldesa de Garray, ha presentado esta mañana en la Feria de Turismo (FITUR) la programación de Numancia 2017. La mayor parte de las actividades que servirán para conmemorar el 2150 aniversario de la caída de Numancia, ya existen en la Diputación y el Ayuntamiento de Soria y lo que se va a hacer es contextualizarlas en el marco de la cultura celtibérica y romana como es el caso del Otoño Musical Soriano, Expoesía, el museo del traje, el Enclave de Agua o el Festival de Cortos, entre otros.

También se han organizado algunas actividades novedosas como una exposición de Astérix y Obélix, otra de la Caixa sobre Roma que se mostrará en Semana Santa, la banda municipal interpretará la Sinfonía de Numancia en el mes de mayo. También se celebrará el sorteo de la Lotería Nacional en Soria y unas jornadas de la novela histórica.

La Junta de Castilla y León organizará una exposición en el Museo Arqueológico de Madrid que se podrá visitar en la capital de España en el primer semestre del año y después del verano en Soria. Además el Ayuntamiento de Soria está negociando con el madrileño que Tierraquemada realice una representación en el centro de esta ciudad. “El alcalde de Soria está en conversaciones con la alcaldesa de Madrid”, ha dicho Luis Rey, para que el centro de Madrid se llene de numantinos y romanos.

Hoy no han podido hacer la representación en FITUR porque “la Junta no nos aconsejó hacer esto porque cada vez se hacen menos”. Rey ha lamentado que no se haya constituido el consorcio como se pretendía porque “no se ha hecho este órgano de conmemoración y tampoco están establecidas esas bonificaciones que hubieran servido para que las empresas patrocinasen algunos eventos”.

