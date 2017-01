Ni un pellejo numantino en FITUR

Arranca FITUR, la Feria Internacional de Turismo. Soria lleva Numancia 2017 como plato fuerte de su oferta turística. Y en Madrid no se verá ningún pellejo numantino. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que en una Feria donde se trata de atraer la atención del visitante y aún más en la presentación de la efeméride no estén nuestros celtíberos caracterizados de numantinos? Pues porque así lo ha querido la Junta de Castilla y León. Así que empezamos con mal pie.

Se ha desarrollado una presentación en torno a la trufa de Soria y a continuación está teniendo lugar la presentación de las actividades de Numancia 2017, gran parte de ellas sin confirmar. En el escenario, el presidente de la Diputación Luis Rey, el alcalde de Soria Carlos Martínez, y la consejera de Cultura Josefa García Cirac.

Además del logo, que afortunadamente sí está presente en FITUR, porque es de las pocas cosas que tenemos fijas, se está terminando de enunciar cada actividad diseñada en el programa. Enseguida hablaremos con Luis Rey con el presidente de la Diputación.

¿Conocen ustedes la sensación de querer correr a la vez que les tienen sujetos por la espalda? ¿Conocen la frustración de defender los proyectos que ustedes tienen, que conocen de sobra que son excelentes, pero que alguien interesadamente se los eche por tierra? Esto mismo está ocurriendo en torno a Numancia 2017. No falta trabajo, no falta interés, no falta implicación, no faltan proyectos ni iniciativas, por parte de la mayor parte de las personas que están remando en Soria porque Numancia 2017 salga adelante dignamente. Sí ha faltado tiempo, y dinero a causa del tiempo, pero sobre todas las cosas lo que falta es que los responsables del yacimiento crean en Numancia y en sus posibilidades. Y sus propietarios y sus gestores no creen en Numancia. A partir de ahí, todo lo que se pueda hacer no vale de nada. Siempre habrá alguien que les salve el culo por la dignidad de que los sorianos puedan disfrutar mejor o peor de lo que se merecen. Pero será eso, un programa mediocre elaborado a toda prisa porque los gestores de Numancia no creen en Numancia, ni en su potencial. Porque ni creen ni dejan que otros crean o creamos. Es triste pero es así.

Por lo tanto, rompiendo barreras, haciéndose hueco, saltado obstáculos, ahí están luchando a contracorriente la alcaldesa de Garray, la asociación Tierraquemada, el ayuntamiento de Soria y la Diputación. Buscando todos que Numancia 2017 no se quede en cuatro actividades dirigidas a los niños, un logo, una exposición y dos obras de teatro. Porque lo de mejorar el yacimiento... es misión imposible. Bien es cierto que aquí cada uno tiene su parte de culpa, y que se ha aprovechado políticamente el evento y su mediocridad también se aprovechará cuando esto termine.

