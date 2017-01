Segresten a punta de pistola i apallissen al propietari d'un bar d'Altafulla

Cap a les 8 del vespre d'aquest dimarts, la policia catalana ha rebut l'avís que almenys dues persones s'han endut per la força l'encarregat del Bar La Ronda d'Altafulla. Els Mossos i la Policia Local s'han mobilitzat per intentar trobar-los. Diverses patrulles han tancat diverses carreteres de la comarca per si es tractava d'un segrest, el que es coneix com operació Gàbia.





Reapareix per propi peu





Cap a les 10 del vespre, la mateixa família ha alertat que ja l'havien trobat. L'home havia rebut una pallissa dels assaltants. La policia, que li va prendre declaració ahir a la nit, investiga si es podria tractar d'un assumpte vinculat a les drogues o a deutes econòmics.

