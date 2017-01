"El joc neix com a promoció i educar al consumidor final sobre el calçot de qualitat". Francesc Xavier Amill president de Indicació Geogràfica Protegida de Valls que amb l'ajut de dibuixants locals, han llançat un joc de l'oca inspirat en el món dels calçots. Es diu "De calçot en calçot i tiro perquè es pot" i està pensat tant per a grans com per a petits a partir dels 5 anys.

Bases del Joc

En el joc tenim el típic recorregut per 63 caselles, si bé la tradicional oca s'ha substituït per un calçot. El jugador també pot perdre un torn si li toca la casella d'un nen rentant-se les mans brutes després d'una calçotada o bé la casella del lavabo. En cas de caure on hi ha dibuixada una pedregada, s'haurà de tornar a la sortida. A la vegada també incorpora senzilles preguntes sobre el conreu i les calçotades.

Tot plegat respon a la voluntat d’entretenir i informar de manera que les persones que hi juguin aprendran força coses sobre el conreu, cura i tradició del calçot.

Presentació en societat

El Joc es posarà a la venta el diumenge 29 de gener en el marc de la Festa de la Calçotada el pròxim diumenge 29 de gener “a un preu promocional de 15 euros”. L’endemà mateix ja en valdrà 20 i es podrà trobar a les agrobotigues del Camp de Tarragona i que formen part de la IGP Calçot de Valls.

