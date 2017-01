PNV, PSE y PP rechazan levantar el secreto sobre las empresas en paraísos fiscales

La lista de contribuyentes y empresas alavesas que operan en paraísos fiscales no se conoce y la Hacienda alavesa la va a seguir manteniendo en secreto. Este miércoles, en el pleno de Juntas Generales, PNV, PSE y PP han rechazado publicar una lista de estas empresas, como proponía EH Bildu, con el apoyo de Podemos e Irabazi.

La propuesta tiene su origen en la tormenta política que se generó tras el conocimiento de los 'papeles de Panamá'. En aquel momento, el Parlamento vasco aprobó con los votos de PNV, PSE y EH Bildu un llamamiento a las Haciendas vascas para que publicaran de forma periódica la identidad de los contribuyentes en paraísos fiscales.

Menos de un año después, PNV y PSE se han descolgado de aquella iniciativa del Parlamento vasco. Para el portavoz del PNV en las Juntas de Álava, José Cearsolo, es "folclore mediático"´; según la juntera del PSE, Julia Liberal es "imposible publicar lo que no se conoce".

El PNV ha reiterado los argumentos que ha defendido el diputado de Hacienda, José Luis Cimiano: por un lado, la Diputación de Álava no hará ningún movimiento en este sentido mientras las instituciones europeas y españolas no den pasos al respecto; por otro lado, el PNV considera que la publicación de esa lista estigmatizaría a empresas alavesas en paraísos fiscales que no están actuando fuera de la ley.

El PP se ha sumado a PNV y PSE. "Esta Diputación tiene un margen de actuación", ha explicado la portavoz popular, Ana Morales.

En la propuesta que ha sido tumbada, EH Bildu proponía modificar la normativa tributaria, como ya se hizo en su día para publicar la lista de grandes morosos, pero en este caso para levantar el secreto fiscal sobre los contribuyentes que actúan en los países de baja tributación. Podemos e Irabazi también se han mostrado a favor de esta publicación.

"La casta española y la casta vasca operan con los mismos intermediarios en Panamá"

Precisamente este pasado martes, el periodista de investigación, Ahoztar Zelaieta, presentó su último libro sobre las claves vascas tras el escándalo de los papeles de Panamá: 'Evasores, morosos y millonarios vascos, Panamá Connections'.

"La casta española y la casta vasca operan con los mismos intermediarios", ha explicado Zelaieta a la CADENA SER.

Aquí puedes escucharle:

