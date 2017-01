David Camps será duda para la visita a Lebrija

El delantero del Algeciras CF, David Camps, señaló este jueves en los micrófonos de SER Deportivos Campo de Gibraltar que sigue sin estar al 100% de las molestias de tobillo que le impidieron completar el partido ante el CD Alcalá pero que sí le permitió volver al césped este domingo frente al Coria. "Esperemos estar el domingo, aún tengo alguna sensación rara en el tobillo".

El pichichi algecirista destacó la necesidad de la importancia del triunfo ante el equipo ribereño y habló de las críticas de la afición. "Tienen que tener paciencia, estamos trabajando bien y los resultados van a venir". Así de tajante se mostraba el balear que señaló que la tensión "ya está liberada".

Los albirrojos viajarán hasta la provincia de Sevilla para medirse al Club Atlético Antoniano el domingo a las 12.30 horas en un campo siempre complicado. "Es una ratonera", así califica Camps el terreno lebrijano donde los pupilos de David Guti se jugarán el poder volver a encaramarse a la zona alta de la tabla.

Un calendario que se le viene al Algeciras ante rivales de postín como San Roque de Lepe, Sevilla C o Gerena, algo que el atacante no quiere mirar aún a pesar de lo complicado del calendario que se avecina. Un tramo de partidos donde David Camps peleará por un puesto en el once con el nuevo delantero Daniel Mauri. "Somos compatibles", expresa ante la posible presencia de los dos jugadores en el campo.

Comentarios