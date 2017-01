ElJurado cuelga el cartel de 'no hay billetes' en Algeciras

El sábado 21 se representará, sobre el escenario del Teatro Municipal Florida de Algeciras la obra #ElJurado, de la que es autor el algecireño Luís Felipe Blasco Vilches que hoy ha pasado por el programa juanto al actor, algecireño también, Víctor Clavijio.

Si somos aficionados al séptimo arte habremos pensado inmediatamente en la película "Doce hombre sin piedad" y en efecto, como reconoce el autor, "El Jurado" está explícitamente inspirado en el film, aunque no se trata de una versión ni de una adaptación. "El Jurado" es una obra original que sigue las pautas dramáticas que marca el texto original de Reginald Rose. En "Doce hombres sin piedad" un jurado debe decidir por unanimidad si un joven es culpable o no de asesinar a su padre.

Como recuerda Blasco, al comienzo, once de los miembros tienen claro que es culpable pero solo uno se aferra a la duda razonable: no quiere precipitar el veredicto pues de este depende la vida de una persona. A lo largo de la función se van analizando los argumentos de la acusación, y uno a uno van siendo desmontados. Fionalmente todos quedan convencidos de que la culpabilidad del joven acusado no está demostrada.

Las circunstancias actuales en que se desarrolla la acción del jurado son muy diferentes a las de los años 50 en que se escribió el texto. "De doce hombres sin piedad nos interesa especialmente el retrato social que hace a través del tamiz de la moral y, por supuesto, la pregunta que late constantemente: ¿es justa la justicia?

Por tanto "El Jurado" es un retrato de la sociedad actual española, del funcionamiento de nuestro sistema judicial y un cuetionamiento del mismo mediante una trama de corrupción política, al que dan vida, además del algecireño Víctor Clavijo, Josean Bengoetxea,Cuca Escribano, pepón Nieto, Isabel Ordaz, Canco Rodríguez, Luz Valdenebro, Eduardo Velaasco y Usun Yoon.

El actor Víctor Clavijo reconocía que es mucha la responsabilidad "pues nunca he actuado sobre las tablas del Teatro Florida algecireño", una experiencia que vivirá con intensidad este sábado a lo largo de las dos funciones que acogerá el histórico teatro de la Avda. Agustín Bálsamo,

