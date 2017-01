El Principado garantiza "rigor absoluto" en la concesión de subvenciones

El consejero de Empleo, Francisco Blanco, garantiza todo el rigor en la concesión de las subvenciones para formación, unas ayudas públicas cuya gestión está siendo objeto de una investigación judicial que el pasado martes desembocó en la detención durante 24 horas de varios ex altos cargos del sindicato, incluido el secretario general de la organización, Justo Rodríguez Braga.

El Principado, por boca de su consejero de Empleo, evita cualquier pronunciamiento sobre el procedimiento judicial y el caso concreto de UGT, más allá de reiterar la vigencia del principio de presunción de inocencia, pero si llama tranquilidad respecto a la gestión de las subvenciones que se ha hecho dice con "rigor absoluto sobre todo en como se controlan y justifican para los pagos". El consejero de hecho explica que el gobierno ha revocado subvenciones entre otros a UGT precisamente porque los funcionarios han considerado que no estaba todo justificado. Blanco añade que en cualquier esta práctica de la revocación no tiene nada de raro porque puede suceder que ponga en marcha un curso y que no se cumplan las espectativas de alumnos que lo van a hacer por ejemplo.

Francisco Blanco no cree que deban tomarse medidas adicionales porque "los controles funcionan, las cosas se están haciendo bien y hay absoluta trasparencia por parte del gobierno del Principado".

