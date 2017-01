"Solo estoy pensando en volver"

Algo más de tres semanas y cinco entrenamientos -los tres últimos con el grupo- después, Yeray Álvarez recibe el alta médica y se encuentra a disposición de Ernesto Valverde. El central, que fue operado el pasado 27 de diciembre de un tumor testicular, ha comparecido este jueves en la sala de prensa de Lezama "muy contento después de las últimas noticias que he recibido".

Dice tener buenas sensaciones, encontrarse recuperado y, por qué no, capaz de entrar en la convocatoria de este fin de semana para el partido ante el Atlético de Madrid: "Después de tres semanas sin hacer nada, la vuelta es dura. Pero yo tengo buenas sensaciones y me encuentro bien. En caso de que el míster me ponga, intentaré hacerlo lo mejor posible y darlo todo", asegura.

Echando la vista atrás, reconoce que han sido momentos duros, sobre todo el inicial, cuando recibió la noticia: "Empiezas a pensar, no sabes del todo lo que tienes, pero sí que es una enfermedad y que es algo grave. Lo único que quería era contárselo a mi familia y estar con ellos".

A los pocos días fue operado, todo fue bien, y el cinco de enero recibió las mejores noticias posibles. Primero, el equipo médico le comunicó que no necesitaría ningún tipo de tratamiento adicional. Por la noche, estuvo en el palco de San Mamés viendo el Athletic-Barça. Y en el minuto 27, cuando la afición le brindaba su apoyo, Williams marcó gol: "Qué mejor, ¿no? Fue algo increíble", recuerda.

Una vez superada la enfermedad, Yeray tiene claro lo que quiere: "Lo único en lo que estoy pensando es en volver a los terrenos de juego. Es de lo que más ganas tengo", dice.

