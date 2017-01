Oltra: "Martí está haciendo un trabajo encomiable"

Con la expedición cordobesa no vendrá este año el que hasta hace algunas jornadas fue técnico del Córdoba. Tras haber sido destituido por parte de la directiva del club de la ciudad de “la mezquita”, José Luís Martí tendrá que conformarse con ver el encuentro desde su domicilio habitual. El técnico pasó por los micrófonos de la Cadena SER, reconociendo sobre el ausencia en esta ocasión en la cita de este sábado que “más allá de lo deportivo a mí siempre me ha gustado ir a la isla y las visitas siempre traen recuerdos, aunque sabemos cómo está montado el fútbol y en esta ocasión no va a ser posible el poder hacerlo. Es cierto que fue difícil salir del Córdoba con una plantilla acompañándome aunque no tan emotiva como la de Tenerife. Siempre he sido una persona de sentimientos y en Córdoba los capitanes reconocieron que no era el culpable de la situación, pero esto es fútbol y la realidad es que ahora estoy viendo los partidos en mi casa desde la tele”, señaló el técnico.

El envite que protagonizarán tinerfeños y cordobeses fue analizado por el preparador valenciano y confirmó que “cada entrenador da su estilo, su matiz, sus ideas y pone a los jugadores que considera oportunos de cara a saber contra que rival se va a enfrentar. Creo que llegan en momentos distintos en lo que a forma y ánimo se refiere puesto que el Tenerife lo hace bien y no ha perdido como local, siendo regular y desequilibrante aunque con alguna carencia de cara al gol. Creo que es un equipo trabajado y en la isla lleva mucho tiempo sin conocer la derrota, mientras que el Córdoba antes de perder en Girona había ganado en las dos salidas anteriores y acusa la eliminación copera y el empate con el Rayo. Tiene mucha capacidad y muy buenos mimbres como para poder asaltar el Heliodoro puesto que tiene muchos argumentos y muy buenos futbolistas”, analizó Oltra desde la lejanía.

Era imposible hacer un recuerdo al pasado por parte del que hasta hace unas jornadas fue entrenador del cuadro andaluz que visita el Heliodoro este fin de semana y Oltra quiso recalcar lo que ha sido capaz de vivir en el banquillo local del recinto capitalino, al reconocer que “he visto cosas maravillosas en el Heliodoro y lo que sumaba la gente el año del ascenso. Era un equipo valiente y atrevido, acompañando los resultados no solo como locales sino también en los partidos lejos de casa donde la afición también acudía a arropar al equipo. Pero está claro que en casa el Tenerife suma mucho y la afición ayuda al equipo muchísimo”, reconoció.

Oltra no escatimó en elogios hacia José Luís Martí, reconociendo que “Ya de futbolista se le veía que era un líder natural y una prolongación del entrenador, entendiendo el juego y compitiendo bien. Cuando el club apostó por él lo hizo de forma valiente. No conocía su versión como entrenador pero si al jugador al que entrené en Mallorca y su capacidad de tomar decisiones. El tiempo ha demostrado que es un técnico capacitado y que ha conectado muy bien con la gente y con el entorno del propio club, haciendo un trabajo encomiable y digno de mención ya que se ve su sello en el día a día con el grupo”, argumentó el preparador valenciano.

Comentarios