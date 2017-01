Clavijo: "los consejeros del PSC cruzaron la raya de la dejación de funciones dos veces"

Era una de las comparecencias más esperadas y resultó ser una cita cargada de tensión. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acudió al Parlamento de Canarias para explicar la reciente ruptura del pacto con el PSC- PSOE en un ambiente marcado por los reproches y las propuestas de diálogo para lograr acuerdos para conferir mayor estabilidad al gobierno. El primero en intervenir fue Fernando Clavijo quien aseguró que el cese de los cuatro consejeros del PSOE se produjo después de que éstos "cruzasen" por segunda vez la "raya de la dejación" al abandonar sin explicaciones el Consejo de Gobierno. Durante su comparecencia para explicar los motivos del cese de los cuatro consejeros del PSOE el 23 de diciembre del pasado año, Fernando Clavijo señaló que "nadie" abandona por segunda vez su puesto de trabajo sin explicaciones y sin que "ocurra nada", y añadió que la paciencia tiene un "límite". Del mismo modo, Clavijo aseguró que se vio en la obligación de "cortar radicalmente" con esa situación y cesar a Patricia Hernández, Jesús Morera, Ornella Chacón y Aarón Afonso, con lo que Coalición Canaria está en un gobierno en minoría, lo que el presidente canario consideró una oportunidad. Además, reconoció que el cese no fue una decisión fácil y se mostró convencido de que el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) fue una excusa.

Por su parte, el portavoz del PSC- PSOE, Iñaki Lavandera, acusó a Fernando Clavijo de jugar a dividir y enfrentar a los canarios con una vuelta al insularismo que derriba el edificio autonómico, y dijo que carece de credibilidad porque todos y cada uno de sus compromisos "han acabado en la basura". Del mismo modo, Lavandera advirtió de que si el presidente no se somete a una cuestión de confianza invitará a todas las fuerzas políticas que le han dado la espalda a hablar, pues Canarias pide "a gritos" una solución frente al Gobierno "débil y minoritario que preside el solitario Clavijo”. Fernando Clavijo "es el presidente más debilitado de todo el Estado español y eso lo paga Canarias, a la que no tiene derecho a arrastrar en sus errores", señaló Lavandera. Al término de las intervenciones parlamentarias, la ex vicepresidenta, Patricia Hernández, declaró en los pasillos del Parlamento que van a iniciar una ronda de contactos para "preparar iniciativas y ver qué puntos en común tenemos con los grupos de la oposición que son mayoría ante un gobierno que está absolutamente solo".

Diálogo y enfrentamiento

Los grupos de la oposición no se alejaron de las posturas demostradas en las últimas semanas tras la ruptura del pacto de gobierno. El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo (ASG), culpó de la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSC a la falta de madurez de la ex vicepresidenta Patricia Hernández, y emplazó al líder del PP, Asier Antona, a que diga definitivamente "lo que va a hacer en el futuro”. Casimiro Curbelo afirmó en su primer turno de intervención su predisposición a apoyar a Clavijo ya que "hemos visto la realidad de lo que interesa a La Gomera y al resto del archipiélago en el actual Gobierno y cuando traigan una propuesta mejor, hablaremos", advirtió Curbelo en alusión a quienes defienden una supuesta moción de censura al actual Ejecutivo.

De especial relevancia fue el discurso de la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, quien destacó la "extrema fragilidad" del Gobierno "interino" de Canarias, tildando a Fernando Clavijo de ser un "náufrago" que "suplica" que le rescaten tras la ruptura del pacto que le ha dejado sin el apoyo parlamentario que le dio la presidencia. Respecto a la invitación de los grupos en la oposición a que el PP se sume a una moción de censura, Navarro dijo que los populares no irán a ciegas a operaciones de asalto al poder con ánimo de revancha.

El portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, Román Rodríguez, ha dicho hoy que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, representa "la involución, el pleitismo, el insularismo" y criticó que en lo que lleva al frente del ejecutivo no se ha producido ni un acuerdo. Rodríguez insistió en que Fernando Clavijo debe decir hoy con qué apoyos cuenta para seguir como presidente del Gobierno de Canarias y no para hablar del Fondo de Desarrollo para Canarias (Fdcan), y acusó al titular del ejecutivo de "secuestrar" el gobierno. “Tiene que someterse a una cuestión de confianza o llegar a acuerdos" de gobierno, apuntó Román Rodríguez a Fernando Clavijo, a quien acusó de comparecer en el Parlamento de Canarias "en lugar de a pedir perdón por su lamentable espectáculo" a contar el "rollo" del fondo de desarrollo que, añadió, no le importa a los ciudadanos. Por último, el líder de NC alentó a PP, PSC y Podemos "a sentarnos a dialogar los que representamos a 675.000 ciudadanos" y poner en su lugar "a quienes mangonean el poder", pues "Fernando Clavijo es un problema para el futuro del nacionalismo y sobre todo para el interés general de Canarias". En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, indicó que el presidente canario, Fernando Clavijo, "ha roto todas las expectativas negativas", y le ha instado a someterse a una cuestión de confianza tras la pérdida de apoyo parlamentario.

Apoyo sin fisuras

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, recibió el apoyo de Coalición Canaria de la mano del portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, quien además, ha ofrecido "humildad" para gestionar el Gobierno en minoría tras la ruptura del pacto, incidiendo en que CC y ASG representan una mayoría "suficientemente amplia", porque son las fuerzas políticas más votadas en seis islas. Además, Ruano aseguró que ahora no toca presentar una cuestión de confianza porque el Gobierno se ha ofrecido a buscar "acuerdos" con los partidos, al tiempo que ha justificado "por resentimiento" -especialmente de Podemos- la necesidad de una moción de censura. A su juicio, CC representa la "modernización" del archipiélago y la "voz propia" en las Cortes, lamentando que NC haya roto los puentes para llegar a puntos de encuentro con los nacionalistas con su "política de destrucción". En cuanto a sus ex socios de gobierno, Ruano ha dado las gracias por el "tiempo compartido" pese a la intervención "despechada" de su portavoz, Iñaki Lavandera, como pasa con los "divorcios más difíciles", y le ha espetado a "construir" Canarias desde el diálogo. Del mismo modo, el portavoz nacionalista ha admitido que los dos partidos "fracasaron" en los pactos municipales, pero le ha culpado de perder las votaciones en el Parlamento, mientras que ha ofrecido "diálogo" al PP para impulsar los grandes asuntos del archipiélago.

