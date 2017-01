La noticia del frío y nuestras conciencias

La noticia del frío agita nuestra conciencia. En este lugar con agua caliente y calefacción sabemos que hay personas, niños también, hacinadas en los campos de refugiados con temperaturas bajo cero a la espera de una esperanza que no llega. Ante la crisis humanitaria de dimensiones inmensas que sigue y sigue a consecuencia de las guerras que creamos, los responsables europeos, todos con su calefacción y agua caliente cada mañana, han decidido convocar una reunión urgente... dentro de cinco días. Con sus días y sus noches bajo cero, su minuto a minuto a la intemperie. Con la poca vergüenza de asegurar que estamos ante una urgencia. Por estos lares, mientras, las eléctricas suben la factura de la luz justo cuando sube la demanda. Estamos ante un sector liberalizado y son empresas privadas, es verdad. En Francia, Italia o Alemania se mantiene presencia pública en un sector que no puede hacer lo que quiera con un bien como la energía. Pero aquí campan a sus anchas como acabamos de comprobar. En un país donde falleció hace unos meses una anciana porque se iluminaba con una vela, le habían cortado la luz por impago. No conocemos que nadie haya asumido responsabilidades reales. Por si hay alguien ahí, que sabemos que sí, en A Coruña se recoge ropa de abrigo y mantas y comida, sopa en lata, cuscús ... para los seres humanos que han tenido que huir de nuestras guerras. En el Pabellón de estudiantes del Campus de Elviña, en el Colegio San Francisco Javier, junto a El Corte Inglés y en Carballo en el Colegio Fogar. Sabemos que sí hay alguien ahí.

