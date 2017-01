El C. D. Eldense desafía a la nieve y el frío

La nevada de esta mañana no ha impedido que la primera plantilla del C. D. Eldense se ejercitara a las órdenes de Mario Cartagena para preparar el partido del domingo (12:00 h) en la ciudad deportiva “Dani Jarque” de Sant Adrià de Besòs ante el R. C. D. Espanyol “B”.

Los azulgranas han realizado la sesión preparatoria rodeados de un marco inusual con los montes que rodean Elda totalmente blancos además de soportar la baja temperatura y los copos de nieve que han caído durante el entrenamiento.

