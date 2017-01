Mario Cartagena enseña los dientes

Una semana más, un jueves más, en la sala de prensa del “Nuevo Pepico Amat” se ha hablado más de cuestiones extradeportivas que del importante partido que el domingo tiene que jugar el C. D. Eldense.

Tras el entrenamiento de esta mañana, se han sucedido las reuniones en los despachos de la entidad azulgrana antes y después de la rueda de prensa ofrecida por el entrenador accidental, de momento, de la primera plantilla deportivista.

Mario Cartagena ha insistido en que hasta que no se finiquite el contrato con Mario Barrera, él no se sentará ha hablar sobre su futuro más inmediato en el club para después ser contundente a la hora de pedir, más bien exigir, a la Junta Gestora que regularice la situación laboral de su cuerpo técnico, del fisioterapeuta y del delegado. “Si no les dan de alta en la Seguridad Social, yo me voy” avalando esta solicitud en su convencimiento de que “si quieren profesionalizar el club, tienen que empezar por ahí”. Además, Mario Cartagena ha advertido de que “el vestuario está al borde del motín porque quieren pagar a unos futbolista y a otros no” apelando a la subsistencia de los jugadores porque “tienen familias que mantener”. Ha dado como plazo para que solucionen esos inconvenientes, “antes de la semana que viene porque si no, Mario Cartagena no será entrenador del C. D. Eldense” y asegura no saber quien ha cobrado y quien no “porque eso no me importa. Desde que estoy aquí, todos los futbolistas han cumplido con su trabajo”.

Mario Cartagena ha sido muy claro al advertir de que “el cuerpo técnico nos vamos a poner del lado de los futbolistas porque creo que se lo merecen y están entrenando como animales por eso van a tener nuestro apoyo al cien por cien”.

Reunión entre José Miguel Esquembre, Antonio Cañadas y Mario Cartagena / Cadena SER

El técnico de Elda ha aprovechado para recordar que el presidente del club que dirigía hasta la jornada pasada, el Elda Industrial C. F., “ha cumplido todo lo que pactamos en su momento. Joaquín Maestre es un hombre de palabra y lo está cumpliendo como tiene que hacer cualquier club” insistiendo en que “los futbolistas del Eldense tienen que cobrar diciembre sí o sí y los que el club no cuente con ellos que finiquiten su situación y que se largue”.

Cartagena considera que “el cuerpo técnico necesita tranquilidad, estabilidad y serenidad porque yo les estoy exigiendo al máximo y a ver cómo me presento yo mañana aquí a pegar gritos “lamentando que esta situación vaya a influir en el rendimiento del equipo de cara al partido del domingo en Barcelona ante el R. C. D. Espanyol “B”.

Mario Cartagena asegura que cuando habla de sus futbolistas se le pone la piel de gallina al mismo tiempo que pide al club “que dé un paso al frente y arregle esta situación lo antes posible porque son futbolistas válidos para el club que lo van a dar todo y eso es lo que necesitamos aquí”.

Recuerda el técnico que, tras dejar un equipo donde estaba dado de alta en la Seguridad Social y otro como el Elda Industrial, “las estoy viendo venir, no tenemos contrato y no puede ser que un utillero que se tira aquí 24 horas no tenga contrato y esté cobrando una miseria y eso, si quieren que yo sea entrenador del Eldense, no va a ocurrir porque yo tengo 26 años pero aquí hay gente que tiene que dar de comer a sus familias y llegar a final de mes. O se cumple mis condiciones o mi gente y yo cogemos las maletas y nos vamos a casa”.

Asegura estar “hasta las pelotas de confiar en la gente” e insiste en que sus futbolistas, “el domingo se dejaron los cojones en el campo y no voy a consentir esto” siendo consciente de que “estas manifestaciones pueden ser muy claras o me pueden sentenciar como entrenador del C. D. Eldense pero me la suda porque yo tengo gente aquí las 24 horas para mí y no puede ser que estén sin contrato”.

Enfatiza en que le da igual “haber dejado el Elche y el Elda Industrial, yo cojo y me quedo en mi casa porque esto no se puede consentir porque los futbolistas son trabajadores del club y deben cobrar”. Pero ha ido más allá al manifestar que “yo llevo dos semanas aquí y esto es el coño de la Bernarda (sic) porque aquí no se aclara nada y quiero que se aclare”.

El portavoz de la Junta Gestora, José Miguel Esquembre, ha aclarado que se está negociando con Jorge Gotor, Alex Jiménez, Samu López y Julien Fernandes para que dejen el club y se les ofrece cobrar a través de un pagaré. El resto de jugadores, todo parece indicar según fuentes de la Junta Gestora, han cobrado hoy la mensualidad de diciembre.

Comentarios