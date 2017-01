Cañadas: "Estoy muy cansado"

Poco después de que lo hiciera el técnico Mario Cartagena y de reunirse con el portavoz de la Junta Gestora, José Miguel Esquembre, ha comparecido ante los medios de comunicación, Antonio Cañadas con cara de circunstancias.

El capitán del C. D. Eldense ha comenzado aclarando que “las reuniones se han producido porque unos compañeros estaban disconformes con la forma de pago propuesta para la rescisión de sus contratos” para continuar reconociendo que “hay jugadores que hemos cobrado religiosamente nuestra nómina tal y como nos dijeron y a otros con los que no cuenta o club o han solicitado la baja, no les satisface la forma de pago que les proponen” y aunque ha intervenido en el asunto como capitán, “es una cosa del club y nosotros lo tenemos que acatar”.

Cañadas lamenta que todo esto no vaya a ayudar para sacar adelante el partido del domingo que “es muy importante”.

El capitán del C. D. Eldense recuerda que “esto, si te paras a pensarlo, pasa en muchos sitios aunque aquí, como no hay un momento de tranquilidad y llueve sobre mojado, cansa” reconociendo que estar “muy cansado con estas situaciones”.

Cañadas no sabe definir su estado de ánimo “cuando debería estar feliz y contento” y asegura que “no se trata de desconfianza hacia la Junta Gestora porque todo lo que han dicho lo han cumplido aunque en las formas no estemos totalmente de acuerdo” en referencia a las manifestaciones del portavoz José Miguel Esquembre en las que arremetía contra algunos jugadores aunque insiste en no querer meterse en la gestión del club porque “yo soy futbolista del Eldense y capitán del Eldense, no soy gestor ni directivo” aunque lamenta que “en los tres años que llevo aquí no he tenido ni una semana de tranquilidad”.

Cañadas asegura que lo que ha vivido en el Eldense “no lo he vivido en ningún donde haya estado ni en otros que he conocido” y se sorprende de que “cuando el club tiene lo más difícil que es la financiación, hemos cobrado religiosamente cada mes y todo lo demás sea tan desastre. Se tiene el dinero pero no se tiene infraestructura”.

Comentarios