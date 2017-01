El amor es ciego, pero no mudo, por eso,con motivo del día de la radio, y el de los enamorados, que se celebran el 13 y el 14 de febrero respectivamente, SER Extremadura celebra 'Los Enamo-radios'.

Cuéntanos la historia más romántica que hayas vivido y los locutores de la SER la interpretarán en la radio: Cómo os conocisteis, vuestra cita más romántica,… La mejor historia podrá ganar una noche de hotel con cena incluida.

Escríbenos a Buzonserextremadura@cadenaser.com y cada viernes en Hoy por Hoy local seleccionaremos un finalista. El 14 de febrero, en la Ventana de Extremadura, anunciaremos el ganador.

BASES LEGALES

PROMOCIÓN “DÍA DE LOS ENAMO-RADIOS” BASES ESPECÍFICAS DE LA PROMOCIÓN.

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: DÍA DE LOS ENAMO-RADIOS ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. (SER) SER EXTREMADURA DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN Comenzará a las DOCE Y UN MINUTO DE LA NOCHE (00:01.-) hora peninsular, del día 20 de enero y finalizará a las ONCE CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DE LA NOCHE (23:59.-), hora peninsular del día 09 de febrero de 2017. PREMIOS DE LA PROMOCIÓN 1. ALOJAMIENTO Y CENA - Cena y alojamiento para dos personas en Hotel de categoría no inferior a tres (03.-) estrellas, sujeto a disponibilidad, en régimen exclusivo de alojamiento y desayuno, con entrada el día elegido por el ganador y salida el siguiente al elegido, sujeto a disponibilidad del mismo durante un (01.-) días y una (01.-) noche. Correrán a cargo del ganador los gastos no expresamente recogidos anteriormente, entre ellos, vehículo y gastos de desplazamiento y manutención. Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (40 principales, Máxima FM, M80 Radio, Cadena Dial, Radiolé) no es la organizadora del viaje anteriormente indicado, por lo que no asumirá responsabilidad alguna por su realización o no, o su aplazamiento. En el caso de que Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (40 principales, Máxima FM, M80 Radio, Cadena Dial, Radiolé) sea la encargada de entregar el premio, la responsabilidad de esta terminará con la puesta a disposición del premio a los ganadores de conformidad con las presentes bases de participación. E-MAIL PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN INDICANDO EL ASUNTO: buzonserextremadura@cadenaser.com MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: Envío de texto contando un suceso interesante de su relación en pareja. Por ejemplo: cómo se conocieron, un acontecimiento en un viaje, en una cena, etc. Cada semana, elegiremos la mejor historia, grabaremos una píldora de un minuto y se emitirá el viernes de cada semana en Hoy por Hoy Badajoz, Mérida, Vegas Altas, Cáceres y Norte de Extremadura. El día 14 de febrero, en La Ventana de Extremadura, serán los elegidos de cada semana los encargados de votarse entre ellos, el que más votos consiga, será proclamado ganador del concurso. SELECCIÓN DE GANADORES VÍAS DE SELECCIÓN. 1. CORREO ELECTRÓNICO facilitado en el e-mail para participar. Una vez finalizada la promoción los responsables de SER EXTREMADURA, elegirán correos electrónicos recibidos, en base al criterio de originalidad acorde con la mecánica establecida de participación. SER EXTREMADURA se pondrá en contacto con los participantes a través del correo electrónico seleccionado para comunicarles su condición de ganadores del premio. En dicha comunicación se les hará saber el premio obtenido y las condiciones de disfrute del mismo. PUBLICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS GANADORES a) En la Web de SER EXTREMADRUA b) En la programación de SER EXTREMADRUA (En la Ventana de Extremadura) y en Hoy por Hoy Badajoz, Mérida, Cáceres, Vegas Altas y Norte de Extremdura. MODOS DE ENTREGA DE LOS PREMIOS. SER EXTREMADURA se pondrá en contacto con los ganadores a la mayor brevedad posible, para concretar los detalles y condiciones de disfrute del premio. El premio de la presente promoción será entregado por el Hotel elegido, quien se pondrá en contacto con los ganadores para explicarle los detalles para el disfrute de los mismos. SER EXTREMADURA comunicará al Hotel los datos personales de los ganadores de el premio (nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto) con la única finalidad de que el Hotel gestione la entrega del mismo. El Hotel se compromete a utilizar exclusivamente dichos datos con la finalidad anteriormente mencionada y a destruirlos una vez que dejen de ser necesarios para la misma.

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN. BASE 1.- OBJETO Esta promoción está organizada por Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (SER) SER EXTREMADURA, en la modalidad de concurso de méritos del premio indicado en el anexo de las presentes bases. BASE 2.- DERECHO A PARTICIPAR Puede participar en la promoción cualquier persona física que resida en territorio español. Sólo podrán participar en esta promoción personas mayores de 18 años. No podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren vinculadas mediante relación laboral o mercantil a SER ni a cualquier empresa del GRUPO PRISA RADIO, ni a la entidad que en su caso aporte los premios de la presente promoción, ni los trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan relación con esta promoción y con los premios a entregar, ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga. Tampoco podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean ilegibles. Además, los datos facilitados deberán ser veraces. BASE 3.- PREMIOS Se entregarán los premios indicados en las bases específicas de la promoción. En ningún caso el premiado podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización de la entrada o premio según se trate. El premio, en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro o cedido a un tercero, salvo que exista acuerdo por escrito entre SER EXTREMADURA y la persona premiada. La persona premiada deberá satisfacer los impuestos que pudieran derivarse del premio de acuerdo a la normativa fiscal vigente. Igualmente, la persona premiada se compromete a colaborar con SER EXTREMADURA en las actividades publicitarias vinculadas a la promoción sin remuneración alguna por este concepto y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su nombre e imagen para estos fines. BASE 4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR Se deberá enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección indicada en las bases específicas de la promoción. El participante deberá participar siguiendo la mecánica planteada en las bases específicas de la promoción. En esta comunicación los participantes deberán facilitar los siguientes datos personales: nombre y apellidos, edad, DNI o Tarjeta de Residencia, dirección en España y teléfono de contacto. La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de protección de datos de [CADENA] recogida más abajo. BASE 5.- PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de participación sea mediante TEXTOS, AUDIOS, VIDEOS o FOTOGRAFÍAS (en adelante, el material TAVF), el participante y en su defecto, la persona que ostenta su tutela legal, declara expresamente lo indicado a continuación y asume las consecuencias derivadas del falseamiento de tal declaración, dejando indemne a SER EXTREMADURA en tal sentido: 1. Que el material TAVF es una creación del participante, enteramente original en todas las partes que la compongan, y está libre de cargas de propiedad intelectual, siendo el participante, el productor de la grabación (en el caso de ser, VIDEO o AUDIO). Esto es, que el material TAFV está libre de acuerdos, contratos, licencias, cargas o gravámenes, así como no está inscrita en entidades de gestión colectiva de derechos (nacionales o internacionales). Que en el caso de que el participante no sea el autor del material TAFV o se incorporen obras ajenas, declara expresamente que ha obtenido todas las autorizaciones oportunas y deja indemne SER EXTREMADURA de cualquier responsabilidad al respecto. Que el material TAFV no infringe derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, salvo que se encuentren en dominio público, y exime de responsabilidad a SER EXTREMADURA y a las empresas de su grupo, en caso de reclamación por parte de terceros por la infracción de estos derechos. 2. Que con respecto al material TAVF, se autoriza libremente, sin contraprestación alguna, con carácter de exclusiva y capacidad de cesión a terceros, su sincronización (total o parcial), reproducción (total o parcial), comunicación pública (total o parcial), transformación (total o parcial) y distribución (total o parcial) para cualquier formato y soporte online y offline, para todo el mundo y por todo el plazo que autorice la legislación vigente. SER EXTREMADURA respetará los derechos morales que el autor ostente sobre su obra. 3. Que en el caso de que en el material TAFV, aparezca una imagen o voz que no sea del participante (salvo en el caso de que sea meramente accidental), el participante asegura que se trata de mayores de edad y ha obtenido la autorización oportuna sobre derechos de terceros ajenos. Se impedirá la participación de cualquier material TAFV cuyo contenido tienda a ser difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, que incite a la violencia, sea discriminatorio o que de cualquier otra forma atente contra la moral, el orden público, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y todos aquellos que puedan causar rechazo social o sean ilegales. Igualmente se reserva el derecho a no emitir que material TAFV que no tengan una calidad de imagen / sonido adecuada o cuyo formato impida una correcta visualización / audición. BASE 6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Las presentes BASES se rigen por la normativa española. El participante acepta expresamente, sin reserva ni limitación, cumplir todas y cada una de las BASES de la presente promoción. El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de la presente promoción. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases SER EXTREMADURA realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado la promoción. Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por SER EXTREMADURA según su saber y mejor criterio. Por motivos razonados SER EXTREMADURA podrá modificar las presentes bases una vez comenzada la promoción. Las bases de la presente promoción estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente la promoción en la página Web de SER EXTREMADURA. Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada, ni asociada en modo alguno por la red social. En este sentido, el participante exonera de responsabilidad a la red social en relación a la presente promoción organizada por SER EXTREMADURA. BASE 7.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Los datos personales facilitados por los participantes serán incorporados a sendos ficheros responsabilidad de Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (en adelante, SER), con domicilio en Gran Vía, 32 7ª planta - Madrid 28013, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con domicilio en Gran Vía, 32 6ª planta - Madrid 28013, con la finalidad de gestionar la participación en el concurso, así como realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de terceros, de los sectores de la música, televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución, deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, meteorología venta a distancia, energía, textil, salud, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones. El ganador autoriza expresamente a que sus datos personales (nombre y apellidos) sean difundidos en los medios del Grupo PRISA. Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, los datos serán compartidos con el resto de empresas del Grupo PRISA, al que pertenece SER. Puede consultar la lista de empresas del Grupo PRISA en el siguiente enlace: www.prisa.com. En cualquier momento el participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a SER, promoser@cadenaser.com, o a través de correo ordinario dirigido al Departamento de Marketing a las direcciones indicadas, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y concretando su solicitud. El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y se compromete a mantener actualizados los mismos, siendo responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a SER, PRISA o terceros por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos.

