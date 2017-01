El Tenerife, relevación de la liga, medirá la capacidad de reacción del Obra

El Obradoiro tiene un difícil reto ante su necesidad de quebrar su racha de cinco derrotas que ha enlazado ante Real Madrid, Unicaja, Bilbao Barcelona y Fuenlabrada. En estas últimas, más que la derrota en sí dolió a su hinchada la imagen ofrecida por el equipo, sobre todo ante los fuenlabreños lo que supuso escuchar por primera vez en mucho tiempo música de viento en las gradas del Fontes do Sar. Ahora el reto no es menor, pues el Iberostar Tenerife está siendo la auténtica revelación del campeonato y se ha instalado en la zona de privilegio con todo merecimientos siguiendo la estela de Real Madrid y Valencia Basket.

El entrenador del Rio Natura Monbus Obradoiro, Moncho Fernández compareció en la rueda de prensa previa al encuentro y ha definido a su rival como “un equipazo que está haciendo una temporada excepcional. Es el equipo que menos puntos encaja de la Liga. Aún así, estoy seguro de que tenemos nuestras opciones y argumentos para sacar este partido adelante. Tenemos que pensar que nosotros también somos capaces de ganarles a ellos”.

El técnico compostelano ha destacado de los de Txus Vidorreta “su saber hacer. Posiblemente sea uno de los equipos que más anota en los últimos segundos de la posesión, que no se pone nervioso nunca, defiende muy bien y que se pasa muy bien el balón. Lo que más me gusta es lo que son como colectivo. Tienen individualidades de mucho nivel, como Doornekamp, White y Grigonis, pero creo que lo que más me llama la atención son las cosas que pueden hacer como equipo”.

Añadió el técnico santiagués que “considero que están a un nivel muy alto. Cuando hablamos de ‘Equipo Revelación’ en la Liga personalmente creo que son ellos por su nivel de juego, por el número de victorias, por a quién le ganan y cómo le ganan. Están haciendo una temporada fantástica”.

Realizando una comparativa con el Iberostar Tenerife de la temporada pasada, el técnico ha asegurado que “hay muchos jugadores que no estaban, como Doornekamp, Bogris o Grigonis que se suman a los que ya estaban. Creo que se han adaptado muy rápido a la filosofía y forma de jugar de Txus Vidorreta, que siempre tiene equipos tácticamente muy trabajados, con muchas trampas defensivas, muchos cambios, con situaciones diferentes, y que ofensivamente es un equipo que sabe explotar muy bien las armas que tiene”.

