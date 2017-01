El protocol per evitar suïcidis atén 260 persones en un any

Cada any se suïciden unes vuitanta persones a les comarques de Girona. Aquesta xifra ha augmentat els darrers anys i ja supera la de morts en accident de trànsit, però està per sota de la mitjana europea.

El Departament de Salut va posar en marxa fa un any i mig un protocol per detectar intents de suïcidi (que, segons els experts, van molt lliagats a l'estrés, l'atur o la solitud) i, fins ara, han detectat 260 persones que s'han intentat treure la vida o que tenen risc de fer-ho. A aquestes se'ls fa un seguiment perquè no hi tronin explica, Claudi Camps, director de la Xarxa de Salut Mental a Girona:

Segons Camps, la meitat de les persones que se suïciden cada any mai abans han consultat un especialista de la Xarxa de Salut Mental. Insisteix que el suïcidi "no va vinculat a tenir una malaltia mental", de fet, de les persones que tenen una gran depressió "només el 8% s'acaben suïcidant".

