Un miler d'animals atesos al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, el 2016 van ingressar al Centre de Fauna dels Aiguamolls 1061 animals, 71 menys que el 2015, quan es va tocar sostre.

El 80% són aus. La immensa majoria són d’espècies protegides com falciots o orenetes cuablanca, aus rapinyaires nocturnes com el mussol, el xot o l'òliba o diürnes com falcons, aligots o xoriguers. També hi havia cigonyes o caderneres.

La resta es divideixen entre mamífers i reptils. Entre els mamífers protegits predominen els eriçons (22) o ratspenats pipistrel·la -els més petits de l'espècie- (15) i, entre els no protegits, els visons (16) i els coipús (7). També van arribar dues guineus i algunes llúdrigues mortes després de ser atropellades.

Els rèptils atesos més freqüents el 2016 van ser la tortuga mediterrània (46), que està protegida, i la de Florida (60), que és una espècie invasora. Aquest any també hi van arribar 3 tortugues marines, de les quals, dues van morir i la que va sobreviure es va portar al centre de recuperació d’animals marins, el CRAM.

El responsable del centre, Berto Minobis, explica que quan els animals arriben se’ls fa una fitxa tècnica (els que arriben via Agents Rurals ja en tenen una de pròpia) i se’ls apliquen els tractaments pertinents de manera immediata. Si estan molt malament, directament se’ls ingressa a la UCI, on, a part de tenir espai propi, reben cures i tractament diari.

“Hi ha animals que arriben amb traumatismes cranials, altres amb ales trencades, amb hipotèrmia, fractures, n’hi ha que han estat víctima de cotxes i d’altres als que la tramuntana ha empotrat”, detalla Minobis. L'objectiu final és, més tard o més d’hora, acabar alliberant-los però alguns moren i altres s'han de sacrificar.

La majoria d'animals que arriben al centre els porten els Agents Rurals, ja sigui perquè els han trobat o perquè els han avisat, però gairebé un de cada 3 dels que hi van arribar l’any passat eren portats per particulars. També hi ha animals que arriben via Guàrdia Civil o Mossos d’Esquadra però “són una minoria”.

Minobis diu que aquests últims anys, la xifra d’ingressos oscil·la entre els 900 i els 1.100 animals però no creu que això indiqui un augment de fauna. El que passa, adverteix, “és que la gent cada cop ens coneix més (el centre va inaugurar-se el 1984) i té més consciència”. Ara, a més, tan els Agents Rurals com el propi centre són més accessibles i “n’hi ha prou enviant una foto per wattsapp o un tweet” per informar d’una troballa.

Ara mateix, hi ha 3 persones treballant al centre de fauna dels Aiguamolls; 1 veterinari i 2 recuperadors. Però Minobis diu que no donen l’abast, sobretot a l’estiu, quan es produeixen la majoria d’ingressos i que sort en tenen dels voluntaris.

El centre va estar a punt de tancar el 2013 quan es va anunciar un ERO que afectava a tota la plantilla. Una forta campanya liderada per l’entitat ecologista IAEDEN va aconseguir evitar el tancament gràcies a un conveni entre aquesta entitat, la Diputació de Girona i la Generalitat. Actualment, el centre depèn de l’administració catalana.

Comentarios