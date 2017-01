En caiguda lliure

A diferència d’altres sectors econòmics, els marxants no aixequen cap.

Girona, Figueres i Empuriabrava, expliquen des de l’associació que els agrupa, lideren el rànquing de mercats més degradats.

La manca de control absolut de la majoria d’ajuntaments ha fet que en pocs anys hagi canviat la clientela i els mercats s’hagin omplert de parades pirates, amb poc nivell i que ofereixen peces falsificades o de segona mà.

Calculen que el 2016 l’han tancat amb una davallada de les vendes que va del 30 al 50%. El president del marxants de Comarques de Girona, Josep Maria Vergés, diu que l’entorn els està arruïnant:

Com que la gran majoria d’ajuntaments no fan res per frenar la degradació Vergés demana que la gestió dels mercats sigui supramunicipal. La primera mesura, diu, hauria de ser agrupar les parades professionals i separar-les de la resta.

