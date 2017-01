"No creo que nos piten, porque los que irán a Chapín han defendido toda su vida a este equipo"

José Vega se está confirmando en lo que se esperaba de él, una de las piezas fundamentales del equipo xerecista. Su paso por categorías muy superiores se nota esta temporada. El extremo azulino, que llegó al Xerez C.D con la liga comenzada, debutando en el derbi de la primera vuelta y recuerda aquél encuentro, “había llegado sólo dos días antes y Fontana,, que dirigía entonces al equipo me convocó y jugué unos 15 o 20 minutos, me gustó volver a jugar en Chapín y encontrarme con los aficionados animándonos como lo hicieron”.

Sobre el partido del domingo, defiende que “es un partido importante, pero porque es un rival que está ahí arriba con nosotros y si le ganamos en muchos aspectos será bueno, aunque no decisivo porque aún queda mucha liga”. Cuestionado por si hay favorito para este encuentro, señala que “será un partido igualado, ellos juegan en casa y nosotros no estamos acostumbrados a Chapín, desgraciadamente, pero cuando el equipo juega en césped natural se crece. La duda que tengo es por las dimensiones del campo, por lo demás estoy tranquilo”.

Lo que sí sabe es que el del domingo será un encuentro distinto a cualquier otro, “no sé cómo actuarán los aficionados, entiendo que defenderán a su equipo como es normal, aunque no creo que nos abucheen, ha sido el equipo de toda la vida para el cien por cien de los que están en el nuevo club. Defenderán a los suyos pero no nos tratarán como un visitante cualquiera. Lo que sí espero es que sea un bonito día de fútbol y que no haya incidentes, porque no merece la pena”.

La unidad en el vestuario en momentos tan complicados como los que les toca vivir esta temporada, están resultando “claves” para el jugador azulino, “con todo esto que está pasando de no tener campo es bueno que estemos todos juntos. Si tenemos que ir a la pradera a entrenar como si tenemos que hacerlo en un parque, lo que tenemos claro es que este año lo vamos a terminar, lo haremos de la mejor manera posible y ojalá sea con un ascenso, ahora nadie nos va a hundir, todo esto nos hace más fuerte”, concluye.

Comentarios