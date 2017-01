"Cristóbal construye una realidad diferente"

La Cultural y Deportiva Leonesa se ha marcado como objetivo que la salida de Cristóbal de la entidad no se convierta en un culebrón que pueda afectar al buen momento que se atraviesa en el equipo. De hecho en el entrenamiento del jueves de la mañana el jugador, el entrenador y el Director General Felipe Llamazares han hablado para que las cosas queden claras.

Rubén de la Barrera ha querido explicar su visión acerca de la situación de Cristobal en la Cultural y Deportiva Leonesa:"Es una realidad diferente y la situación no es así. La realidad se llama que este mes de enero es inestable en el sentido de que todo el mundo habla con todo el mundo". El técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa también ha dejado claro que Cristóbal sabía desde hace tiempo que no iba a contar con minutos:"La situación de Cristóbal la sabe él y el club también. Han hablado con él y con su agente".

Puede darse el caso de que Cristóbal no encontrará ningún club y que acabara la temporada con la Cultural y Deportiva Leonesa. En ese caso como ha confirmado el técnico gallego no habría ningún tipo de discriminación:"Si se queda sería un jugador de pleno derecho. Es un ejemplo para aquellos deportistas que no están disfrutando de minutos"

