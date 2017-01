La plataforma en Defensa de la Plaza del Grano protesta en la Junta

La plataforma ‘Salvemos la Plaza del Grano’ protestará ante la Junta contra el actual plan de rehabilitación del histórico espacio. Quieren conseguir que la Comisión de Patrimonio solo autorice los trabajos con “técnicas tradicionales”. Es la base del escrito que van a registrar en la Delegación Territorial de la Junta, y que esperan que influya en la decisión final de la Comisión de Patrimonio, que a finales de este mes debe dar el visto bueno, o no, al inicio de las obras.

Además, a nivel estatal, Compromís ha pedido al Gobierno nacional que actúe dentro de sus competencias para preservar la Plaza del Grano y que establezca una figura de protección especial para el espacio.

No obstante, no son las únicas protestas en torno a la Plaza, ya que el grupo de Podemos en las Cortes autonómicas denuncia un retraso de más de un año en el debate de una Proposición No de Ley sobre la rehabilitación de la Plaza del Grano. Rehabilitación que consideran un “atentado patrimonial”.

