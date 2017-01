La web 2.0, assignatura pendent de les estacions d'esquí, segons una recerca de la UdL

Les estacions d'esquí de l'estat espanyol i el principat d'Andorra no acaben d'aprofitar les potencialitats d'Internet per interactuar amb el seu públic objectiu i vendre els seus serveis i els de les zones de muntanya en les que s'ubiquen. Una recerca de la Universitat de Lleida (UdL), recentment publicada a la revista 'Cuadernos de Turismo', conclou que haurien de millorar en l'aplicació de funcionalitats de l'anomenada web 2.0 i, sobretot, en el comerç electrònic. I és que només el 49% dels ressorts analitzats permeten al client processos complets de compra en línia. Els investigadors han analitzat la presència 'on line' d'un total de 57 complexes hivernals d'alpí i nòrdic que sumen prop de 1.500 quilòmetres de pistes. Els complexes d'esquí analitzats formen part de l'Associació Turística d'Estacions d'Esquí i Muntanya (ATUDEM), més els que funcionen a Andorra. Els investigadors, liderats pel professor de la Facultat de Dret i Economia i Turisme de la UdL, Eduard Cristóbal, han utilitzat un model d'anàlisi de continguts i la metodologia eMICA (Extendent Model of Internet Commerce Adoption), confirmant la seva utilitat per a webs comercials en el sector del turisme.

La primera conclusió és que hi ha camí per recórrer en la incorporació de funcionalitats Web 2.0 com ara comentaris i valoració dels consumidors, implementació de blogs, la presència a les xarxes socials i, sobre tot, el comerç electrònic. ''Recomanen als gestors de les estacions que incloguin millores als seus webs tenint en compte tots aquests aspectes perquè una presència eficaç a Internet els permetrà augmentar el nombre de visites i reserves'', explica Eduard Cristóbal.

Els millors resultats els obtenen, de mitjana les estacions d'esquí del Pirineu, sobretot el català. Tot i això, la primera posició, segons les dades d'aquest estudi, la comparteixen Baquèira-Beret (Lleida), Astún (Osca), GrandValira (Andorra), Sierra Nevada (Granada) i Vall de Núria (Girona). La segona és per La Molina (Girona) i Vallnord (Andorra), mentre que a la tercera s'ubiquen Valgrande-Pajares (Astúries) i Vallter 2000 (Girona). Les lleidatanes Espot Esquí i Port Ainé comparteixen el quart lloc.

Les estacions d'esquí d'Espanya i Andorra sumen prop de 1.500 quilòmetres de pistes. En el futur, els investigadors de la UdL volen complementar aquesta recerca ampliant el radi d'estudi més enllà de la península ibèrica, analitzant ressorts hivernals d'altres països.

