El jutge ordena desallotjar la casa okupada La Chispa

La defensa de dos dels multats per l'okupació del Centre Social Okupat "La Chispa", el principal centre del moviment oKupa a la ciutat de Lleida, presentarà un recurs contra el desallotjament que ha ordenat el jutge, i la sanció que els ha imposat.

La sentència del jutgat penal número 3 de Lleida, contra 2 de les 4 persones que es van detenir per l'ocupació, ordena a desallotjar aquest edifici ubicat a la partida d'Alpicat de la ciutat de Lleida, ocupat des del 2008. I també a una multa pel delicte d'usurpació d'uns 450 euros. L'advocada d’un dels denunciats recorrerà la sentència, per dos motius. Un, per què el seu client no era ocupant sinó que només participava de les activitats, i en segon lloc, per què no s'ha fet un tràmit civil per ordenar el desallotjament, com en qualsevol altra causa de desnonament, sinó que s'ha seguit la via penal

Altres dos acusats, estan pendents encara de judici, que serà el 7 de març.

El col·lectiu okupa manté que si no fos per la seva ocupació, que es va iniciar ara fa 9 anys, la casa ja s'hagués desplomat pel seu estat d'abandonament.

En el seu blog, aquest moviment afirma que la única intenció de la empresa propietària es la de derruir l'edifici per especular amb el sòl. Presenten recurs per evitar que els condemnats es converteixen en caps de turc de la ocupació d'un centre social en el qual hi han participat centenars de persones. Aquesta és la primera sentència sobre aquest cas, a l'estiu la jutge havia dictat una ordre de desnonament cautelar que finalment va paralitzar ella mateixa a l'espera del judici.

