Cifuentes niega el instituto al barrio de Rejas

El barrio de Rejas, muy cerca del aeropuerto de Barajas, seguirá siendo una isla sin institutos en una zona en pleno auge demográfico. Cada año 200 niños de la zona entran en educación infantil y ni siquiera caben en el único colegio público que hay en Rejas, el Ciudad Pegaso. La Comunidad de Madrid les prometió un instituto para septiembre de este año pero no va a cumplir con su palabra. El problema, o la excusa, como sospechan el Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma de vecinos que pide el centro para el barrio, es de metros cuadrados.

La consejería de educación exige un terreno de 20.000 metros cuadrados para construir el IES, pero el Ayuntamiento ya le ha ofecido la parcela municipal mayor que tiene la zona, y que apenas llega a los 11.000 metros cuadrados. La Comunidad la ha rechazado. A pesar de que la Consejería de Educación reconoce que los terrenos permitirían la construcción inicial del instituto, asegura que condicionarían en un futuro que tuviera más instalaciones como laboratorios, pistas deportivas o nuevas aulas. Unas dimensiones que no se han pedido para otros barrios similares, como asegura Alberto Arkones, portavoz de esta plataforma de vecinos: "Las últimas construcciones de institutos que se han hecho en Madrid han tenido parcelas con superficies inferiores, como el distrito de Villaverde, en el barrio de Butarque, que tuvo 10.496 metros cuadrados, en Loeches tiene 12.585 y el futuro instituto de Las Tablas tiene 13.933 metros cuadrados", explica Arkones, "por eso no le encontramos ninguna explicación, más que querer dar largas, porque no es requerimiento obligatorio que una parcela tengan 20.000 metros cuadrados".

Al Ayuntamiento de Madrid tampoco le convencen las explicaciones de la Comunidad. La concejala presidenta del distrito de San Blas, en el que se encuentra el barrio de Rejas, Marta Gomez Lahoz, asegura que no existe una parcela más grande en Rejas y que están convencidos de que "la parcela es lo suficientemente grande". "Me pregunto cuáles son las verdaderas razones para no construir ese instituto", asegura Lahoz "porque el razonamiento de que se va a quedar pequeño no se sostiene, muchísimo peor es que no haya ningún instituto". El Ayuntamiento cree que sería viable la construcción ahora de un instituto en estos terrenos y que, cuando surja la necesidad, un segundo IES.

Por su parte, la Consejería de Educación asegura que en el distrito de San Blas existen institutos de Educación Secundaria con capacidad y vacantes para atender la escolarazción de los alumnos del barrio de Rejas. Sin embargo, los propios estudiantes nos han contado que el instituto más próximo está en Alameda de Osuna y que a diario tardan una media de dos horas en autobús para ir y volver del centro. "Es muy cansino todos los días en el autobús, estar tanto tiempo, porque llego a veces con sueño a clase", nos cuenta Daniel, de 16 años. "El esfuerzo de coger los dos autobuses es cansado, la verdad, te tienes que levantar pronto para ir y hacer las cosas rápido, sino no te da tiempo", asegura Antonio, de solo 13.

El domingo 22 de enero a las 11 de la mañana, la Plataforma Institutoenreyasya ha convocado una carrera popular en el barrio que partirá desde el colegio público Ciudad Pegaso hasta los terrenos ofrecidos por el ayuntamiento.

