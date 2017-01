Los comerciantes piden un plan consensuado para la Gran Vía

Los comerciantes del centro de Madrid quieren que el Ayuntamiento les presente un plan amplio y exhaustivo que detalle las consecuencias que puede tener para ellos la restricción al tráfico en la Gran Vía.

La Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen, Arenal y adyacentes (APRECA), que engloba a 70 comercios, denuncia pérdidas netas del 15% por el cierre de la Gran Vía en la campaña de Navidad. Según esta organización, las ventas cayeron en diciembre en el 80% de los comercios, que incluyen desde pymes a grandes cadenas en porcentajes que oscilan desde un 8% en las grandes superficies, un 11% en los establecimientos de restauración, un 20% en tiendas pequeñas, hasta un 55% en los aparcamientos.

No es algo nuevo que los dueños de tiendas y restaurantes de la zona centro están muy enfadados con el Consistorio por los cortes de esta Navidad. Pero ahora acusan al gobierno de Manuela Carmena de "mentir y manipular" los datos sobre satisfacción de los comerciantes diciendo que "estaban encantados". Ellos lo niegan, de hecho dicen desconocer de dónde ha sacado el Ayuntamiento esa conclusión porque "nadie les ha preguntado". Por eso piden al Ayuntamiento de Madrid un "estudio serio" sobre las consecuencias de los cortes de tráfico. Además, la organización ha anunciado que llevará esta tarde al pleno de la Junta del distrito Centro una proposición para "instar al director general de Comercio del Ayuntamiento a que haga una encuesta a los comerciantes" sobre las consecuencias del cierre.

Las restricciones deben "ser coherentes con estudios técnicos sólidos", ha reclamado el gerente de APRECA, José Luis De Lucio, en línea con la postura defendida por el Colegio de Arquitectos de Madrid (Coam).

La asociación no es contraria a la creación de un Área de Prioridad Residencial (APR) en el Centro, siempre y cuando "no se reduzca el número de parkings en la zona, sino que se incremente" y se pueda acceder a ellos, ya que el centro de la ciudad "no puede ser un gueto".

