Condenada a pagar 100 euros por colapsar la centralita de emergencias

El Tribunal Superior de Justicia de las islas ha ratificado la sanción de cien euros que la Delegación del Gobierno impuso a una mujer de Sóller por colapsar la centralita de emergencias. La mujer fue condenada a pagar cien euros por alterar la seguridad colectiva tras llamar y colapsar la centralita del 062 sin haber motivo para ello. Sus llamadas obligaron a las fuerzas de seguridad a desplazarse hasta el lugar sin que hubiera ningún altercado.

El Tribunal Superior de Justicia de las islas ha desestimado admitir el recurso que la mujer interpuso para evitar pagar la sanción, al considerar que se ha presentado fuera de plazo. Con las reiteradas llamadas al servicio de emergencias, la mujer impidió llevar a cabo un servicio de seguridad conjunto entre la Guardia Civil y la Policía de Sóller, infringiendo la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el recurso presentado ante el tribunal y que no ha sido admitido, la mujer explicaba que una sentencia de otro juzgado dictó una orden de alejamiento de su casa y por los problemas médicos derivados de ello, no pudo presentar el recurso en el plazo previsto. Además, insiste en que tenía motivos para llamar a la centralita y que no alteró la seguridad colectiva ni originó ningún desorden. El tribunal ha desestimado todas sus demandas y la mujer tendrá que pagar los cien euros de sanción.

