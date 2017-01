Juan Rodriguez: "El equipo tiene confianza para poder ganar a cualquiera"

El futbolista Juan Rodriguez ha sido el protagonista del programa SER Deportivos Baleares. El centrocampista del Real Mallorca está teniendo protagonismo en el equipo y cuenta con la confianza del entrenador Javier Olaizola. Circunstancialmente y por culpa de las bajas es posible que Rodriguez juegue el próximo partido de liga contra el Reus en la posición de defensa central.

- ¿Ha cambiado el ambiente en el equipo tras los dos últimos partidos?

- La gente está más animada que cuando perdemos. El equipo está con muchísima confianza y sabiendo lo que tiene que hacer cuando entra al campo.

- ¿Qué ha cambiado con el nuevo entrenador, Javier Olaizola? Por lo que dice, ¿quizá los jugadores tienen los roles de juego más definidos?

- No es que tengamos los roles más claro, lo que creo es que el equipo entró en una dinámica que le llevó a perder un poco su identidad y también la confianza en si mismo. Necesitábamos un buen resultado y lo conseguimos con la victoria contra el Mirandés y después hicimos un buen partido contra el Getafe y eso nos ha dado ahora muchísima confianza, que es muy importante a la hora de jugar un partido. Esperemos poder seguir en esta linea.

- ¿Cómo afrontan el partido contra el Reus?

- Sabemos del potencial del rival que tenemos enfrente y sabemos que será complicado pero el equipo está con muchísima confianza y somos capaces de plantarle cara a cualquier rival y conseguir la victoria, pero para ello tenemos que hacer las cosas muy bien.

- ¿Qué objetivo se marca ahora el equipo?

- A nadie le gusta estar en descenso y hay que despegarse de esos puestos lo antes posible y no hay que marcarse más objetivos que el de ganar cada partido y más adelante ya veremos donde está el equipo. No tenemos que alarmarnos. Llevo poco tiempo aquí pero ya me he dado cuenta de que sí ganamos un partido estás en Primera y si lo pierdes estás en Segunda B, no hay termino medio.

- Olaizola prueba con usted para jugar de defensa central contra el Reus. ¿Es posible?

- He jugado de todo, de delantero, de portero, de lateral, de central... El año pasado ya me tocó jugar de central algunos partidos con el Getafe. No es una posición en la que juegue normalmente pero teniendo los conceptos e ideas claras, si el entrenador considera que tengo que jugar ahí, yo lo haré encantado con la idea de ayudar al equipo.

- Como valora la competencia que hay en su posición tras la llegada de Sasa Zdjelar y la recuperación de Álex Vallejo?

- La competencia en un equipo siempre es buena porque hace que todos demos el máximo en los entrenamientos. Esto ocurre aquí, ocurre en todos los equipos y me ha ocurrido a mi en todos los equipos en los que he estado. En todas las posiciones hay competencia.

