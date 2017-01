“Armengol está capacitada para liderar el PSOE, pero ella no se ha postulado”

El ex president del Govern balear y actual senador autonómico del PSIB-PSOE, Francesc Antich, ha dicho este viernes en La Ventana de Baleares que la presidenta del Govern, Francina Armengol está capacitada para ser secretaria general del PSOE, pero afirma que ella no se ha postulado en ningún momento: "Francina está capacitada para todo, pero ella dice que tiene mucho trabajo en Balears y aunque muchos compañeros saben de su valía, ella no se ha postulado para ser secretaria general del PSOE".

