Quejas de los vecinos del Rincón (Lorca): "Se les ha olvidado que estamos aquí"

"Se les ha olvidado que estamos aquí": es la queja de la presidenta de la Asociación de Vecinos del Rincón de Los Carranza, en Lorca, que desde que comenzó el temporal se encuentran aislados por la acumulación de nieve en este paraje cercano a Zarcilla de Ramos y en el que habitan alredededor de una treintena de personas.

Ana Fernández ha contado a Radio Lorca la preocupación de estos vecinos: "El paisaje es precioso, una estampa navideña, pero agobia pensar cómo saldríamos de aquí si pasa algo".

Foto: Ana Fernández / Los Carranzas

"Lo lleamos muy mal", reconoce esta vecina, que cuenta que las personas que tienen que salir a trabajar hoy no lo han hecho y que se encuentran así desde la mañana de ayer. "¿Qué va a pasar con las personas mayores? Espremos que no pase nada", sigue: "Aquí no pueden subir ni coches, ni ambulancias ni nada".

Por eso, se queja de que ninguno de los efectivos activados dentro del dispositivo del Ayuntamiento de Lorca para hacer frente al temporal se haya desplazado hasta esta zona, donde la nieve hace impracticable incluso salir a la calle, nos cuenta esta vecina.

Foto: Ana Fernández / Los Carranzas

El Ayuntamiento de Lorca ha pedido tranquilidad a los vecinos y asegura que se encuentra trabajando para despejar ésa y otras carreteras de las pedanías altas, donde la aparición de placas de hielo y la persistencia de las nevadas está dificultando la tarea.

Comentarios