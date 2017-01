La nieve deja a vecinos incomunicados en el Noroeste y Yecla

El municipio de Yecla, así como algunas pedanías de Moratalla y Caravaca se encuentran totalmente incomunicadas y no se puede transitar por ellas como consecuencia del temporal de frío y nieve que afecta a toda la Región desde el martes y que ha obligado a emitir aviso de nivel rojo en la comarca del Noroeste y naranja en el Altiplano, según fuentes consultadas por Europa Press.

Así, Caneja y Singla, pedanías de Caravaca de la Cruz, se encuentran incomunicadas como consecuencia del temporal de frío y nieve que afecta a la Región de Murcia, según ha confirmado a Europa Press la Policía Local de dicha localidad.

Según fuentes policiales, las máquinas quitanieves aún no han llegado a Caneja, a 10 kilómetros de Caravaca y donde habitan unas 400 personas, y a Singla, con más de un centenar de habitantes y a 9 kilómetros del municipio. Las máquinas quitanieves están trabajando en Barranda, Archivel y Moral.

Por su parte, la Policía Local de Moratalla aseguran estar "desbordados" en el casco urbano y que las pedanías deben estar "completamente intransitables", aseguran a Europa Press. Mientras que Yecla está totalmente incomunicada.

El Ayuntamiento de Cehegín ha informado del corte de varias calles de la localidad, aunque asegura que de momento no hay ningún vecino que se encuentre incomunicado.

En concreto, según fuentes municipales consultadas por Europa Press, están cortadas las calles Cuesta del Parador, Cuesta Moreno y Carmen Conde. Asimismo, están echando sal en los lugares más conflictivos.

No obstante, recomiendan que, en la medida de lo posible, no se salga de la vivienda y si se hace no coger los vehículos y caminar con precaución, evitando las pendientes.

La temperatura se ha desplomado y se está formando hielo en la calzada y las aceras. Desde las Concejalías de Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios se está trabajando para evitar daños personales.

Desde Bullas, la Policía Local confirma a Europa Press que hay gente atrapada en parajes fuera de la población a quienes les ha sorprendido la nieve y se han quedado atrapadas, pero que, de momento, no hay medios municipales para hacerle frente porque "no damos a basto y los medios son los que son".

Imagen de Yecla durante el temporal de nieve / Cadena SER

En Yecla, el concejal de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Zornoza, ha señalado que todo el municipio está aislado e incomunicado, ya que las cinco carreteras que dan acceso a la población se encuentran cortadas.

"En mis 44 años no he visto una nevada igual", ha señalado el edil, quien ha explicado que no solo está aislada la ciudad de Yecla, sino también su única pedanía, Raspay.

En este sentido, Zornoza ha pedido a la población que no salga a la calle y que permanezcan en sus casas porque las calles del municipio solo se pueden transitar con todoterreno.

Ha señalado que hay dos palas excavadoras trabajando para mantener transitables las carreteas, así como diez vehículos de emergencias y se están distribuyendo 15.000 kilogramos de sal. "Si sigue nevando así, va a ser imposible despejar las carreteras", ha aseverado.

Además, ha señalado que una torre de alta tensión se ha caído y ha dejado a un sector del municipio sin luz, lo que agrava la situación.

