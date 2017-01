Especial la Ventana: #NieveMurcia

Ofrecemos aquí un resumen del programa especial que conducen Ismael Galiana y Ana Gonzalez, al frente de todo el equipo de periodistas de la SER regional.

Estamos ante el episodio de nieve más importante en la Región en los últimos años y lo estamos contando en la SER

Alcaldes como la primera edil de Moratalla, Candi Marín, han contado que sus municipios están pasando verdaderas penalidades. Marín ha dicho que "Moratalla está ahora mismo aislada" de toda la Región. "Ojalá llueva y se lleve toda esta nieve rapidamente".



Cadena Ser

Noelia Arroyo, portavoz del gobierno ha sido la primera en intervenir contando que "la situación más complicada es en la Comarca del noroeste, la autovía RM15 está cortada". La vía principal está cortada en más de 35 km debido a la fuerte nevada.

La consejera ha confirmado que hay gente "atrapada" en los coches en la vía de acceso principal al noroeste aunque no ha podido precisar el número.Si les ha pedido "paciencia y tranquilidad" porque están trabajando en solucionar la situación".

Cadena Ser

La portavoz También ha añadido que "hay cortes de tráfico importantes en carreteras secundarias pero que son el acceso único a las pedanías altas de Lorca" confirmando así lo que venimos contando durante todo el día: hay numerosos vecinos aislados en estas zonas altas de Lorca.

El otro punto conflictivo, según la consejera, es el Mar Menor: "las ramblas -La de Maraña, por ejemplo- han crecido mucho y hay riesgo de desbordamiento y las carreteras -por ejemplo la de Balsicas- están cortadas".

El concejal de Los Alcázares, Francisco Montesinos, ha contado que "lo que está llegando de agua, el canal lo está absorbiendo de momento. Lo que pasa es que hemos querido ser previsores para que a la ciudadanía no les pillara fuera de juego". "Bajan pepinazos de agua", ha dicho.

Desde el Ayuntamiento se pide prudencia porque "hay muchas carreteras secundarias que están totalmente anegadas".

El Gobierno de Murcia ha anunciado que "ha suspendido mañana las clases en colegios e institutos de secundaria de los municipios de Aledo, Bullas, Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Pliego y Yecla.

También estarán cerrados los centros educativos de las pedanías altas de Lorca: Zarzadilla de Totana, Avilés, Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos y La Parroquia.

Alvaro Ayala, desde SER Arco Norte, nos ha contado que "el bloqueo ha sido practicamente total durante el día" en el Noroeste y el Altiplano".

En Yecla, la caída de varias torres ha provocado cortes de luz muy importantes pero la buena noticia es que se están recuperando ya las carreteras de acceso.

Juan Miguel Zornoza, concejal de emergencias de Yecla nos ha dicho que "han vivido un día de caos circulatorio con el corte de practicamente todas las carreteras del municipio". El concejal ha confesado que "no había visto una situación así en su vida".

Durante el programa, hemos hablado con Miguel Meroño, desde Radio Cartagena: allí nos ha contado que en Los Alcázares, el concejal Francisco Montesinos, les ha dicho que "La rambla de la Maraña no se ha desbordado todavía" pero avisan a los vecinos "para que no les pille desprevenidos. También nos ha contado que Jose Miguel Luengo, vuelve de FITUR y ha declarado la alerta pero "no hay peligro de desbordamientos en la zona".

Desde Lorca nos ha informado Paco Sánchez: La buena noticia es que algunas -aunque no todas- de las pedanías altas aisladas "empiezan a reestablecer las comunicaciones con Lorca". La noche va a ser complicada según el concejal Juan Miguel Bayonas.

Comentarios