Anuncios y promesas

Esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Palencia va a ampliar 4 parques infantiles en los que invertirá más de 200.000 €. Una noticia que en el Facebook de la Cadena Ser ha generado una buena cantidad de comentarios reclamando mejoras para los que se han quedado fuera de la lista e incluso, expresando desacuerdo con una de las intervenciones que se ha llevado a cabo. Concretamente la del parque de Virrey Velasco, donde han instalado los nuevos juegos en el lugar que ocupaba la pista de patinaje. Hay padres de los pequeños usuarios que han lamentado perder este espacio, en un parque que además tiene una amplia zona de césped, de la que algunos hubieran preferido sacrificar un trocito. Y ya de paso los incívicos dueños de perros tendrían menos lugares donde dejar sus regalitos, que aquello parece un campo de minas.

Pero volviendo al anuncio de las ampliaciones y la revisión que también se ha asegurado que se llevará a cabo en toda la ciudad para reparaciones varias, pues efectivamente es una buena noticia para las familias a pesar de las quejas, que siempre las hay. Esto nos puede llevar a pensar que nunca llueve a gusto de todos y seguramente sea así, pero lo que este anuncio me trae a la cabeza son otras intervenciones que se prometieron en el pasado y que los vecinos casi ni notaron. Y digo yo, primero: ¿tan mal se invirtió el dinero que nuestros parques se quedaron prácticamente igual? Y segundo: ¿de verdad es necesario anunciar supuestas mejoras que finalmente se quedan en meras labores de mantenimiento? Seamos serios, el ayuntamiento está obligado a ese mantenimiento de los distintos elementos de la ciudad, me parece exagerado comunicar algo así a bombo y platillo.

Por otro lado todavía recuerdo una rueda de prensa en la que se presentó, incluso con vídeo del proyecto, lo que iba a ser el “Sotillo Vivo”. La propuesta incluía una recreación a pequeña escala de los principales monumentos de la ciudad y un parque de aventuras con tirolinas, escalas o puentes. De esto nunca más se supo, o al menos nada de momento. Igual que de las cubiertas que se iban a instalar en varios parques infantiles, empezando por el del salón, que también se prometieron en la misma rueda de prensa. Quién sabe, quizá sea algo como lo del nuevo hospital, que tras decenas de ruedas de prensa y 10 años hablando de él, ¡zas!, este año empieza a construirse.

Esto me lleva a preguntarme el por qué de esa manía, tan de los políticos, de hacer presentaciones de cosas que no saben si podrán ser una realidad. Si tienen que ser aprobadas en pleno, si tienen que hacerse estudios técnicos y vaya usted a saber cuantas cosas más, ¿no sería más sensato dejar el anuncio para cuando exista alguna garantía de que el proyecto prosperará en un plazo de tiempo razonable? Pues no, y es que por ejemplo el Sotillo Vivo se anunció en plena campaña electoral. Sí, la hemeroteca es implacable…

En cualquier caso, a mí me gustaría que en campaña o no, se midieran mucho más las promesas, no vayamos a pensar que se hacen sin más intención que conseguir un puñado de votos o salir en la foto.

