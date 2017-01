Tensión entre el Consejero de Sanidad y profesionales del Hospital Río Carrión

La visita del Consejero de Sanidad a Palencia para presentar las obras de construcción del nuevo hospital no fue tan idílica como se pueda suponer. Varios profesionales sanitarios reprocharon al Consejero su falta de sensibilidad con ellos, al venir a "hacerse la foto" y no interesarse por los momentos críticos que viven con el exceso de trabajo provocado, no sólo por la gripe, sino, por la sobrecarga de trabajo que se vive en muchas de las áreas del hospital, como el área quirúrgica o traumatología.

Tras presentar el proyecto del nuevo hospital a los medios de comunicación, Antonio Mª Saez se reunió con jefes de servicio y diferentes profesionales para hacer lo propio, momento que alguno de ellos aprovechó para transmitir al consejero el malestar que se vive en el hospital por la sobrecarga de trabajo provocado por la incidencia de la gripe y la mala planificación de algunas especialidades.

También reprocharon al Consejero los datos que ofreció acerca del colapso de urgencias en los centros de salud de Palencia, muy alejados de la realidad según Natividad Cabrero de UGT, que recordó que de nada sirven los datos y las cifras sino se pone remedio a la situación que están viviendo los profesionales.

