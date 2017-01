Piñol reclama les inversions a l’Hospital de Móra per poder dialogar amb Reus

L’alcalde de Móra, Joan Piñol, no deix de mantenir el pols amb Reus per la gestió de l’Hospital Comarcal. Mentre continua treballant en la creació d’un consorci que es faria càrrec del centre, obre la porta al diàleg amb Reus sempre que abans hi hagi inversions.

Aquesta és una línia vermella que Piñol posa sobre la taula per exigir qualsevol tipus de conversa amb la capital del Baix Camp de cara a enfrontar el futur de la gestió de l’Hospital. Una gestió que a hores d’ara està en mans de GECOHSA, empresa de titularitat municipal reusenca, però que exhaureix la concessió el proper 2018. Tal i com els hem avançat a la Cadena SER, la Generalitat i el territori ja treballen en la creació d’un consorci que pugui fer-se amb la gestió del centre a partir d’aleshores.

Piñol assegura que ‘les coses van posant-se al seu lloc’, després de sentir les declaracions de Noemí Llauradó, tinent d’alcalde de Reus, als micròfons de la Cadena SER. Es mostra dialogant, i diu que ‘obviaré tot el que he dit fins ara’, però assegura que ‘cal un pla d’inversions. Això és indiscutible i innegociable’. I s’aferra a les declaracions de Llauradó que assegura que ‘ella mateixa admet la manca d’inversions’, i reclama que aquesta situació se subsani i ‘a partir d’aquí parlem del que convingui’. Però sempre posant per endavant ‘el fet de posicionar aquest hospital des del punt de vista de les inversions’.

El consorci, endavant

Piñol té la intenció de tirar endavant el consorci públic i assegura que hi ha de participar un seguit d’administracions de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Aquest consorci, sota el paraigües de la Generalitat i la Conselleria de Salut es faria càrrec de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre a partir del 2018.

