Isaac Sanromà: ‘El que hem tardat anys a guanyar es pot perdre en dos minuts’

Segons el president de la Cambra de Comerç de Reus, la ciutat ‘sempre ha tingut capitalitat en algunes qüestions’. Però aquesta capitalitat podria haver-se perdut en els darrers anys, atenent al que està succeint ara mateix amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i al que critica Sanromà de SAGESSA, que en els darrers anys ‘s’ha deixat de banda les institucions i ajuntaments que hi participàvem’.

Dues realitat, l’econòmica i la sanitària, que Reus ha liderat a bona part del territori en els darrers anys. Sanromà demana ‘unitat’ per seguir exercint la capitalitat i, de la mateixa manera que Noemí Llauradó, admet que ‘les coses potser no s’han fet com caldria’.

La Cambra de Comerç entra ara al Pacte de Salut per col·laborar en la mesura del possible en la presumpta unitat que s’està teixint a la Plaça del Mercadal al voltant de l’Hospital Sant Joan de Reus. I aquí també s’hi ha d’incloure ‘la visió territorial’ de SAGESSA i el treball en equip amb la resta d’institucions.

Que no passi com REDESSA

Sanromà assegura que el que està passant ara amb l’Hospital de Móra d’Ebre, que s’ha perdut la confiança dels agents territorials, entre ells l’alcalde de Móra, Joan Piñol, ja ha passat amb REDESSA. REDESSA és una empresa destinada a la promoció econòmica de les empreses del territori que, fins fa uns anys, comptava amb la presència al consell d’administració de diverses institucions i ajuntaments. Per fer-nos idea de la importància de REDESSA al territori, hi participaven ciutats com Cambrils, Riudoms i La Selva del Camp, però també Flix o Ascó, a més de diversos Consells Comarcals.

Amb l’arribada del govern de CiU i PP l’any 2011, es va optar per minimitzar l’estructura empresarial i centralitzar la gestió a Reus. La Cambra de Comerç, juntament amb la resta d’institucions que hi participaven, van perdre veu i vot als consells d’administració.

Sanromà tem que això es pugui repetir ara amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, i en la línia del que deia Noemí Llauradó, admet que caldria que l’Ajuntament escoltés més aquells territoris als quals ofereix serveis.

Comentarios