C's denuncia que es perdran 240.000 euros anuals amb els cinemes de la Fira

Reus podria quedar-se sense cinemes. Després d'anunciar-se el tancament del Palace i amb els Lauren tancats, el govern planifica unes sales al Centre Comercial de La Fira. Ara bé, el grup de Ciutadans ha assegurat que hi podria haver irregularitats i que renunciar al lloguer del local municipal a La Fira suposarà una pèrdua de 240.000 euros anuals. La formació assegura que sí que es pot llogar el local que té el consistori a la Fira a tercers i reivindiquen la possibilitat de treure'n benefici. El portaveu de Ciutadans a Reus, Juan Carlos Sánchez, ha destacat aquest dijous que ‘hem tingut accés a l'acta de recepció del local de l'octubre de 2015, signada pel regidor Marc Arza, i és allà on consta que renunciem a cedir el local a tercers i, per tant, a poder subarrendar-lo’. És per aquest motiu que preguntaran en el plenari del pròxim dilluns ‘per què’ i ‘quin interès hi ha amagat o té l’Ajuntament en no volen treure benefici d’un espai del qual disposa i que ha de suposar un retorn per als ciutadans’.

Sánchez també ha assegurat que les factures per les despeses de comunitat de l'espai, que assumeix el consistori, no estan registrades a la comptabilitat municipal. Tot plegat pot suposar una trava més a la voluntat del govern per donar llum verda a la instal·lació d'un cinema a FiraReus, coincidint amb l'anunci del tancament dels cinemes Palace, al centre de la ciutat.

