Se avecinan cambios

Porfi Fisac, entrenador del Retabet.es GBC, ha señalado esta mañana en la previa a la visita liguera a Ourense, que el club puede hacer cambios en su plantilla en las próximas semanas, en las que tendrá tomar decisiones, porque a partir de marzo ya no se pueden hacer más fichajes. "Khalid Mutakabbir cortado en Palma y el año pasado tuvo una grave lesión y jugó muy pocos partidos y luego una mala suerte con el tema de los dxtrsnjeros. Viene aquí por ayuda a los agentes para ayudarnos con el número de jugadores. Y después quiero verle cuando esté bien porque recuperado es un jugador muy interesante. Pero en las oficinas tenemos el caso de niang que hoy si no hay problemas firmará con León. Y luego está Andres rico que hasta febrero no quiero verle aquí en Donostia para que siga con su recuperación con el recuperador de espalda. Y ahí se cumple el contrato de capel y ahí veremos cómo está y tomaremos la decisión de si seguir con capel o si traer a rico, o no contar con ninguno de los dos, o veremos si kalir entra al equipo con nosotros. Porque a partir de febrero se cierra ya el mercado y desde finales de ese mes no se podrá fichar", ha explicado el técnico donostiarra.



Después, ha matizado. "La primera opción es ahora mismo es Jackson Capel, por supuesto, porque si está al nivel del último partido es el ideal". Y ha explicado la situación de Andrés Rico. "Lo más importante de Andrés es su umbral de sufrimiento. Porque la lesión es complicada, y cuando los médicos me den el ok, participará. Hay que ser positivos y pensar que en febrero podrá estar con el preparador físico aquí en Donostia".

