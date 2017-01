Todo preparado para el día grande de San Sebastián

Apenas quedan horas para que se de el pistoletazo de salida al día grande de San Sebastián, aunque este año se le añaden horas a la fiesta. A las siete de la tarde la marcha de San Sebastián recibirá, en Anoeta, a los jugadores de la Real Sociedad en su partido contra el Barcelona, y los que no vayan a ver el encuentro, seguro irán a cenar a una sociedad gastronómica, que ya se ha convertido en tradición en estas fiestas. Antes de la izada de la bandera, y con todo ya preparado, los tambores mayores de las sociedades de Gaztelubide, José Ramón Mendizabal, y de la Unión Artesana, Aitor Oyarzabal, se han pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy San Sebastián.

Para José Ramón Mendizabal es el octavo año al mando de la tamborrada de Gaztelubide. El anterior tambor mayor, Juan Mari Abad, le pasó la batuta en 2009, aunque Mendizabal lo recuerda como si fuera ayer. Para Aitor Oyarzabal, sin embargo, esta es la primera vez al frente de la tamborrada de la Unión Artesana, aunque lleva 38 años en esta sociedad. Según ha explicado, "los ensayos han ido muy bien, muy rápidos, sin espacios muertos y aprendiendo", porque para él, dice "también es un ensayo".

Una izada, la de este año, que Mendizabal ha calificado como "vuelta a la normalidad", y en la que estarán el tambor mayor y la aguadora mayor de la tamborrada infantil de Euskal Bilera en el tablado. Para él, ha explicado, es un momento "muy especial", porque empezó en Euskal Bilera. "Que se celebre el 90 aniversario de la tamborrada infantil y que acompañen en la izada y la arriada es un acto bonito y emotivo", aunque eso sí, no han ensayado con Gaztelubide.

Sobre las novedades este año, Mendizabal ha adelantado que se incopora una nueva pieza musical al repertorio de Gaztelubide para que la cante el coro, aunque, eso sí, solo se tocará dentro de la sociedad. Ha añadido, además, que "habrá ambientazo a favor de la Real Sociedad", pero nunca han interpretado ese tipo de piezas en el tablado, en referencia a si tocarían o no el "Txuriurdin" en la Plaza de la Constitución. Las novedades que sí se podrán disfrutar en la Plaza de la Constitución se podrán escuchar en esa misma plaza 24 horas después, y es que la Unión Artesana incluye este año en su repertorio musical, la pieza popular "isilik nago".

Como todos los años, habrá invitados especiales, tanto en Gaztelubide como en la Unión Artesana, y es que en el primer caso, David de Jorge será el barril de oro de la sociedad este año, por dos motivos, y así los ha explicado el propio Mendizabal: "por una parte por su labor en la difusión de la cocina tradional, la de siempre, y por otra parte, por ensalzar las sociedades populares". En el caso de la Unión Artesana, destacan el hijo de Peio García, de Zaporeak, en representación de su padre, José María Oyarzabal, o Yago Etxebarría.

Aunque antes de la izada, las cenas en las sociedades gastronómicas se han convertido en una tradición. En Gaztelubide recuperan el menú tradicional de consomé, angulas y solomillo. Llevan haciéndolo tres años porque el precio de las angulas ya no está tan prohibitivo, mientras que en la Unión Artesana destacan las kokotxas de merluza, solomillo o la crema de hongos.

Apenas quedan horas para que comience el día más importante de la ciudad y el tambor mayor de Gaztelubide ha querido darle un par de consejos al recién estrenado tambor mayor de la Unión Artesana. Disfrutar y no imitar han sido los dos principales consejos que le ha dado. "No va a ser fácil, ocurre que estás agarrotado, a mí me pasó y no disfrutas". Los nervios no se pierden decía, se aprende a controlarlos, y explicaba que para él, el momento más crítico de la noche era llegar al tablado a tiempo, por eso suelen llegar de 15 a 10 minutos antes.

