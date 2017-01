Obligació d'anunciar els al·lèrgens a l'etiquetatge

El Govern aprova el Reglament que obligarà a l’etiquetatge dels al·lèrgens en els productes envasats. Aquest text regularà la informació nutricional, al·lèrgies; a més d'aquella informació que ha de apareixer a l'etiquetatge dels productes envasats i no envasats.

El reglament, tal i com ha explicat el cap d’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals, aten l'interès dels consumidors i els nous procediments de venda que s'imposen al mercat, com la venda per Internet. A més, aquesta compleix l'objectiu d'adaptar-se a la normativa comunitària respecte al dret d'informació dels consumidors. Josep Casals.

El Reglament estableix una moratòria de dos anys abans d'imposar sancions, segons l'aplicació de la Llei de salut i seguretat alimentària. Aquest ha estat sotmès a un procés previ de consulta pública, i segons ha reconegut el ministre ha tingut en compte la proposta del grup liberal i les demandes dels sectors afectats.

