San Vicente Mártir busca un hueco en el calendario

Este domingo se celebra la festividad de uno de ellos, la de San Vicente Mártir. Al caer en domingo, y para no perder el día de fiesta local, el gobierno municipal decidió llevarla al 17 de marzo, día de San José de Arimeta y de San Patricio. No, no es que el gobierno local ande buscando nuevos santos a los que hacer patronos de la ciudad. Se lleva a ese día porque es viernes, y porque así son más los días grandes de fallas que pueden disfrutar los valencianos, aquellos que quieran o que puedan.

No hay muchos antecedentes de pegar, a un fin de semana, una fiesta local sobrante y se podría convertir en algo habitual porque recuerdo que el gobierno local no ve con malos ojos llevar la fiesta de San Vicente Mártir definitivamente a un domingo de enero, como se hizo con la fiesta de la patrona. ¿Se atreverá a hacerlo ya el año que viene?

