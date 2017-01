Puente vincula el acuerdo en AUVASA al rediseño de líneas

El conflicto actual de AUVASA, derivado del calendario laboral pactado en diciembre de 2015, está condicionado a la reordenación de las líneas. Este planteamiento del alcalde es rechazado por los sindicatos. Alfonso García, presidente del comité de empresa, recuerda que es necesario buscar una solución definitiva a las peticiones sobre el sistema de tríos que demanda la plantilla.

Mientras, el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, afirma que la propuesta sobre la jornada partida, lanzada por el alcalde no es algo que se negociará ahora.

Tras ocho días de paros parciales, que han provocado un descuento en las nóminas de 40 euros cada día, los sindicatos no tienen a la vista nuevas convocatorias. No obstante, aseguran que el conflicto laboral no debe condicionar los cambios en las líneas. Sin embargo, el alcalde, Óscar Puente, sí vincula el conflicto de los conductores a los cambios en Auvasa, incluso asegura que están condicionando la peatonalización de la Plaza Mayor, que impedirá el paso de los autobuses.

La entrada sería por calle Manzana y la salida se proyecta por la calle Pasión, aunque se haría desde la segunda planta del aparcamiento por los problemas de las canalizaciones.

