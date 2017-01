Prórroga en el último minuto antes de un desahucio

Gerardo y María, a punto de ser desahuciados con sus dos hijas menores del piso en el que viven alquilados en al calle Barcelonan han logrado en el último minuto aplazar el lanzamiento hasta el próximo lunes al mediodía. Sin embargo la Xunta ha pedido más tiempo al juzgado para intentar reubicarlos en una vivienda con el bono alugueiro. El problema es que no tiene pisos en Vigo. Con una deuda superior a los 3.000 euros a la que no pueden hacer frente por falta de ingresos confían ahora que las administraciones le ofrezcan una solución sino para seguir en este piso, sí en otro aquí en Vigo ya que una vivienda fuera de la ciudad, con María pendiente de sendas operaciones y las hijas menores escolarizadas, no les vale. Aunque Gerardo lo que realmente quiere asegura, es un empleo para generar ingresos. Un amigo le ha ofrecido uno como repartidor pero antes necesita el carné de conducir. Una esperanza a la que se agarran para encontrar un salida digna

