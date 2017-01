Entendimiento entre COAG y el Ayuntamiento de Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, recibió ayer a la nueva directiva de la organización agraria COAG, que lidera el nuevo coordinador Lorenzo Rivera. Un encuentro de cortesía y protocolario que, sin embargo, fue aprovechado para repasar asuntos pendientes, como la reparación de los caminos agrícolas, las ferias ecológicas o el plan de urbanismo.

El nuevo coordinador provincial de COAG, Lorenzo Rivera, quiso dejar constancia de la facilidad de diálogo y entendimiento con el actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Zamora (IU-PSOE), y entre otras cosas, señaló que las discrepancias sobre las ferias ecológicas (éste sábado se celebra otra) ya han quedado resueltas.

El alcalde Francisco Guarido dijo, por su parte, que están trabajando para solventar el problema con las propiedades rústicas en el plan de urbanismo, y garantizó la continuidad de la inversión en la reparación de caminos agrícolas en próximos ejercicios. En este año se van a reparar casi 17 kilómetros de un total de 9 caminos, y el alcalde anunció que mantendrán esa inversión en próximos ejercicios con cargo al remanente del anterior ejercicio presupuestario.

Por otra parte, Francisco Guarido rechazó las acusaciones de sectarismo que le dedicó, en una entrevista en Radio Zamora-SER, la portavoz del PP y senadora Clara San Damián. Guarido afirma que no es sectario, como demuestra la capacidad de acuerdo con Ciudadanos y No Adscritos para sacar adelante el presupuesto de 2017. Y además, dijo que no tiene ninguna mala relación personal con los concejales, ni siquiera, recordó, con el alcalde popular Antonio Vázquez, a pesar de sus notables diferencias y enfrentamientos políticos.

