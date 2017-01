El Zaragoza intenta quitarse a Juan Muñoz y Popa

Por fin esta mañana el director deportivo ha hablado claro. Lo primero para confirmar que confía plenamente en el fichaje de Edu Bedia, que llega al Zaragoza no solo como "jugador de presente, si no también de futuro".

Al margen del segundo refuerzo invernal, Julià ha confirmado que están intentando fichar un delantero y, al preguntarle por la opción de incorporar un guardameta, ha afirmado que se plantean "cualquier posibilidad. Seguimos trabajando para incorporar jugadores", pero prefiere no desvelar "en qué posiciones hasta que los chicos estén aquí y se puedan vestir de corto".

Si llegase solo uno más, el club no estarían obligado a desprenderse de ningún jugador, pero si viniesen dos, el director deportivo ha explicado que "si que deberían de generar salidas", debido al techo salarial.

Precisamente sobre ese tema, también ha afirmado que Juan Muñoz "después del partido del Rayo Vallecano nos pidió marcharse". El tema del delantero supone además un problema porque "el hecho de que no juegue supone un contrato de cesión que nos es muy desfavorable en lo económico". El otro que más papeletas tiene para salir es Popa, al que quieren colocar en algún equipo "para que disponga de más minutos dentro del campo".

